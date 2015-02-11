Новости Беларуси. Участие в сегодняшних переговорах подтвердили и другие представители «нормандская четверка». Согласно коммюнике Елисейского дворца, лидеры Франции и ФРГ Франсуа Олланд и Ангела Меркель отправятся в белорусскую столицу, так как хотят использовать все возможности мирно урегулировать украинский конфликт.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отправляется на встречу «нормандской четверки» за миром. Кроме того, стало известно, что в белорусскую столицу 11 февраля прибудет и глава МИД России Сергей Лавров. Об это сообщает «БЕЛТА» со ссылкой на российский дипломатический источник.

За скорейшее разрешение конфликта в Украине высказываются политики стран ЕС. Они надеются на успех минских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франсуа Фийон, экс-премьер Франции:

Мы выступаем за дипломатическое решение. Ситуация на юго-востоке Украины негативно сказывается на всей Европе, поэтому выход из вооруженного конфликта также нужно искать при участии европейцев.

Стефан Сейберт, официальный представитель канцлера ФРГ:

Инициатива встретиться в «нормандском формате» в Минске с самого начала была предложена только для одного — уменьшить или остановить ухудшающиеся насилие, длительное кровопролитие и страдание людей в Восточной Украине. Германия будет настаивать на перемирии и осуществлении минского соглашения ок сентября прошлого года.

Федерика Могерини, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности:

«Нормандский формат» — это то, что мы воспринимаем в качестве инструмента выполнения минских соглашений. Мы должны провести Минск-2 для того, чтобы имплементировать Минск-1. И сегодня мы не имеем права даже задумываться над тем, что эти переговоры завершатся безуспешно.

Катажина Пелчинска-Наленч, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в Российской Федерации:

Мы являемся одной из стран, которые больше всех заинтересованы в том, чтобы проблема Украины была решена. Мы возлагаем большие надежды на миссию Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.