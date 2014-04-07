О законопроекте об альтернативной гражданской службе и кукловодах западных стран. Интервью Николая Самосейко, председателя комиссии по международным делам в Парламенте

Новости Беларуси. О старте весенней законотворческой сессии, ее приоритетных вопросах и темах, которые вызовут наибольшее общественное обсуждение коррепондент программы «Неделя» на СТВ побеседовал с Председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Николаем Леонидовичем Самосейко.

У парламентариев началась весенняя сессия. Какие законопроекты, на ваш взгляд, станут наиболее резонансными в ходе обсуждения депутатского и общественного?

Николай Самосейко:

Я думаю, прежде всего, нужно сказать, что в настоящее время в парламентском портфеле уже находится около 80 законопроектов, около 50 из них уже включены в повестку дня и в ближайшее время будут рассмотрены на очередной сессии, как в первом, так и во втором чтении. Основной пакет документов традиционно посвящен решению назревших вопросов развития экономики (это и понятно). Так, например, росту деловой активности будут способствовать корректировки таких законов, как о ценообразовании, о хозяйственных обществах. Я думаю, что будет усилен контроль за естественной монополией, прежде всего, в плане обеспечения равного доступа к их услугам, в том числе в рамках Единого экономического пространства, поэтому на повестке дня актуальные вопросы развития рынка ценных бумаг и его интеграции в мировую финансовую систему.

Наверное, обращаясь к теме обеспечения конституционных прав граждан, я бы отметил законопроект об альтернативной гражданской службе.

В настоящее время существуют много мнений, позиций, предложений, порой, довольно полярных, поэтому задачи депутатов на настоящем этапе, чтобы аккумулировать все эти предложения, постараться найти консенсус, постараться прийти к общему знаменателю для того, чтобы этот законопроект действительно получился добротным и качественным, поскольку он действительно (это новация для Республики Беларусь) имеет большое значение.

Ежемесячно во время сессии Правительство отвечает на вопросы депутатов. Насколько эффективна такая практика для решения тех или иных проблем, появлению каких-то новых законопроектов?

Николай Самосейко:

В последнее время все чаще и чаще депутаты используют свое право задавать вопросы именно в Овальном зале. Почему? Во-первых, потому что (давайте не будем кривить душой) письменные ответы на вопросы не всегда содержат исчерпывающую, аргументированную позицию. Предпочтительнее получить ответ в зале. Этим депутаты активно пользуются. Я вам скажу, что (особенно в этом созыве) такие встречи затягиваются довольно на продолжительное время. Как это ни прискорбно, иногда председательствующим приходится немножко прекращать эту дискуссию, поскольку у депутатов очень много вопросов. Можно говорить бесконечно.

Что касается эффективности, то все вопросы, которые задаются депутатами, если они не получают разрешения в течение этой встречи представителя правительства, депутатами Палаты Представителей и членами Совета Республики, в любм случае они направляются впоследствии в Совет Министров и депутат получает развернутый, аргументированный ответ — в худшем случаt, в лучшем — указанные предложения и вопросы решаются, как говорится, с колес и реализуются.

Впереди у нас Послание Президента. Как считаете, какие темы могут стать центральными?

Николай Самосейко:

У любого государства есть два приоритета (для того, чтобы государство успешно функционировало и позиционировало себя как успешное) — обеспечение национальной безопасности и благосостояние народа, поэтому, я думаю, что именно эти темы будут основными в обращении Главы государства Национальному собранию и белорусскому народу. Естественно, будут обозначены приоритеты внутренней и внешней политики.

В мае планируют подписание Президентами Таможенной тройки Договор об образовании Евразийского экономического союза. В этой связи наша законодательная база как-то будет меняться?

Николай Самосейко:

Я бы не сказал, что только наша законодательная база будет меняться. Может, будет правильнее сказать об унификации законодательства стран Таможенной тройки. Во-первых, сам договор, который планируется подписать в мае, должен пройти ратификацию трех парламентов, а впоследствии, после ратификацию самого договора, я думаю, поступит очень большой пакет документов, направленный, во-первых, на унификацию законодательства, во-вторых, на ратификацию ряда соглашений между странами Тройки.

Украинская тема, наверное, еще очень долго будет в центре внимания мировых СМИ. Например, недавно было заявлено, что Украина может выйти из СНГ, вроде бы остановила свое председательство. В этой связи на какой площадке могут в дальнейшем выстраиваться сотрудничество между парламентариями наших стран?

Николай Самосейко:

Что касается дальнейшего сотрудничества. Вы знаете, у нас в Палате Представителей образовано более 50 рабочих групп по сотрудничеству с парламентами государств. Кроме них — 2 межпарламентские комиссии (только 2 постоянно действующих комиссии: в Совмине и в Украине). То есть связи с Парламентом Украины у нас были, я уверен, что они будут продолжаться в дальнейшем. С этим ли Парламентом, с новым ли Парламентом (если состоятся парламентские выборы). В любом случае такие связи мы не утрачиваем, потому что с Украиной нас связывают очень долгая история, очень тесные торговые экономические связи. Это близкий нам народ. Мы заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине, поэтому, естественно, мы будем искать любые возможности для того, чтобы продолжить где-то диалог, и площадка межпарламентского сотрудничества является для этого очень удобной.

Вы упоминали сотрудничество с парламентской ассамблеей ОБСЕ. Как считаете, у западных коллег есть понимание того, что надо (может, быть, они готовы) переходить к какому-то конструктивному диалогу с нашей страной (или пока, может быть, не очень)?

Николай Самосейко:

Вы знаете, дело в том, мне кажется, что сознание такое имеет место быть. Сознание перехода к такому диалогу уже есть. Дело в том, что действия наших западных партнеров все-таки обусловлены определенной инерционностью. В свое время был взят курс на санкционную, ультимативную политику в отношении Беларуси. Отойти им от этого очень сложно. Более того, что имеются определенные кукловоды у тех же западных стран, которым это невыгодно. Поэтому мое мнение (я общаюсь с западными партнерами, особенно в кулуарах) - они осознали бесперспективность такой политики. Они бы, может быть, хотели уже постепенно перейти к более уважительным, равноправным отношениям, но пока находятся в плену инерционности, но некоторые шаги в этом отношении (маленькие), совершаются. Мне кажется, что такое сознание в ближайшее время, может быть, и не в ближайшее время, но это сознание, скажем так, должно все-таки придти, потому что это объективно.