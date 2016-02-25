Прямой эфир

За 2015 год вышестоящими судами Беларуси были отменены приговоры в отношении 770 граждан

25 февраля 2016 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Создание единой информационной системы. Вместо повестки на бумаге – электронное письмо. Эти нововведения помогут усовершенствовать судебный механизм.

За 2015 год судами республики рассматривалось по четыре тысячи дел ежедневно. Понесли уголовное наказание более 40 тысяч граждан. Возросло число преступлений коррупционной направленности, а также количество водителей, которые повторно оказывались за рулем в нетрезвом виде.

В свою очередь вышестоящими судами были отменены приговоры в отношении 770 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь:
За каждым такого рода делом стоит, в общем-то, судьба конкретного человека, которого привлекли к уголовной ответственности. Он нес в связи с этим определенные лишения плоть до заключения под стражу, он был ограничен в своей личной свободе, а потом оказалось, что обвинения, выдвинутые ему, не подтвердились. Каждый факт такой очень серьезный, он влечет определенные последствия за собой вплоть до возмещения человеку нанесенного ему ущерба. Поэтому сколько бы оправдательных приговоров у нас ни было (80 или 180), каждый из них – это восстановленная социальная справедливость в отношении конкретного лица.

# Валерий Калинкович # Судебная система Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства
25 февраля 2016 07:49

Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства

Поддержка предприятий, бизнеса и семей, воспитывающих детей – новый Указ Президента призван повысить уровень жизни в Беларуси
24 февраля 2016 17:15

Поддержка предприятий, бизнеса и семей, воспитывающих детей – новый Указ Президента призван повысить уровень жизни в Беларуси

Заседание ВГС Союзного государства пройдет в Минске 25 февраля
24 февраля 2016 17:14

Заседание ВГС Союзного государства пройдет в Минске 25 февраля