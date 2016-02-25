За 2015 год вышестоящими судами Беларуси были отменены приговоры в отношении 770 граждан

Новости Беларуси. Создание единой информационной системы. Вместо повестки на бумаге – электронное письмо. Эти нововведения помогут усовершенствовать судебный механизм.

За 2015 год судами республики рассматривалось по четыре тысячи дел ежедневно. Понесли уголовное наказание более 40 тысяч граждан. Возросло число преступлений коррупционной направленности, а также количество водителей, которые повторно оказывались за рулем в нетрезвом виде.

В свою очередь вышестоящими судами были отменены приговоры в отношении 770 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь:

За каждым такого рода делом стоит, в общем-то, судьба конкретного человека, которого привлекли к уголовной ответственности. Он нес в связи с этим определенные лишения плоть до заключения под стражу, он был ограничен в своей личной свободе, а потом оказалось, что обвинения, выдвинутые ему, не подтвердились. Каждый факт такой очень серьезный, он влечет определенные последствия за собой вплоть до возмещения человеку нанесенного ему ущерба. Поэтому сколько бы оправдательных приговоров у нас ни было (80 или 180), каждый из них – это восстановленная социальная справедливость в отношении конкретного лица.