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Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»

26 октября 2019 11:34
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает провести в 2021 году конференцию по новому мировому порядку. Миротворческие идеи нашей страны озвучил 26 октября спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он возглавляет белорусскую делегацию на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»-1

Беларусь рассчитывает на поддержку странами движения инициативы Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса. Идея, получившая неофициальное название «Хельсинки-2», подразумевает возрождение всеобъемлющего переговорного процесса на глобальном уровне.

Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Успех этой совместной работы обеспечит Движению достойные место и роль в современном мире. Призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка.

Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»-7

Саммит сегодня завершает работу. Масштабная дискуссия объединила представителей шести десятков государств. Главные темы – противостояние глобальным вызовам, борьба с терроризмом и укрепление мировой безопасности.

Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»-10

Движение неприсоединения – международная организация, которая объединяет 120 стран на принципах невступления в военные альянсы.  

# Международная политика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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