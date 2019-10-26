Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»

Новости Беларуси. Беларусь предлагает провести в 2021 году конференцию по новому мировому порядку. Миротворческие идеи нашей страны озвучил 26 октября спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он возглавляет белорусскую делегацию на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Беларусь рассчитывает на поддержку странами движения инициативы Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса. Идея, получившая неофициальное название «Хельсинки-2», подразумевает возрождение всеобъемлющего переговорного процесса на глобальном уровне.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Успех этой совместной работы обеспечит Движению достойные место и роль в современном мире. Призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка.

Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.