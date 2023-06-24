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Совбез Беларуси о событиях в России: внутренний конфликт – подарок коллективному Западу

24 июня 2023 13:50
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Обращение, касательно событий, происходящих в России, выпустил Совет безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в России.

Текст опубликовало Министерство иностранных дел нашей страны. В нем подчеркивается, что наша страна была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. И мы не можем оставаться в стороне от событий на юге России. Любая провокация, внутренний конфликт – подарок коллективному Западу. И даже если заинтересованные силы не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить, что может привести к катастрофе.

Совбез Беларуси о событиях в России: внутренний конфликт – подарок коллективному Западу-1

Обращение Совета безопасности Беларуси:
Не было ничего страшнее в истории России, чем смута разрушительная и бессмысленная по своей сути. Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России.

Беларусь призывает к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей.

Путин: тот, кто готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. Подробнее.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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