Лукашенко и Пригожин договорились об остановке движения ЧВК «Вагнер» на территории России

В ходе состоявшегося утром телефонного разговора о ситуации в России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о совместных действиях, сообщили в пресс-службе главы государства. В развитие договоренностей Президент Беларуси, дополнительно уточнив ситуацию по собственным каналам и согласовав вопрос со своим российским коллегой, провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент выработан абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».