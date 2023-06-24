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Лукашенко и Пригожин договорились об остановке движения ЧВК «Вагнер» на территории России

24 июня 2023 17:39
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В ходе состоявшегося утром телефонного разговора о ситуации в России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о совместных действиях, сообщили в пресс-службе главы государства. В развитие договоренностей Президент Беларуси, дополнительно уточнив ситуацию по собственным каналам и согласовав вопрос со своим российским коллегой, провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Пригожин договорились об остановке движения ЧВК «Вагнер» на территории России -1

Они длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент выработан абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Лукашенко провел два совещания с руководством силового блока и военных на фоне событий в России.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Евгений Пригожин # Владимир Путин # Фотофакт

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