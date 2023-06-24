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Лукашенко провёл два совещания с руководством силового блока и военных на фоне событий в России

24 июня 2023 16:42
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Новости Беларуси. На фоне событий в России Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня, 24 июня, два совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл два совещания с руководством силового блока и военных на фоне событий в России-1

Как сообщили в пресс-службе главы государства, они состоялись утром и после обеда. Главнокомандующий собрал на разговор руководство силового блока и военных. Ожидаемо, наше внимание приковано к событиям, происходящим у нашего ближайшего союзника.

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# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

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