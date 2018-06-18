Итоги сотрудничества, «молочный» вопрос, научная премия: какие темы обсудят Беларусь и Россия на заседании ВГС 19 июня?

Новости Беларуси. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства уже 19 июня пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявленная накануне повестка довольно объемная. Работа над проблематикой и достижениями Союзного государства ведется несколько месяцев. Это хорошо было заметно и на заседании глав правительств России и Беларуси в Москве. И в Китае, – на Саммите Шанхайской организации сотрудничества, когда прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. 19 июня главы государств сначала в узком составе обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Затем пройдут основные переговоры и, скорее всего, повестка заседания ВГС расширится.

Дворец Независимости уже на раз становился настоящим местом концентрации мировых новостей. Уже 19 июня белорусские и российские СМИ выдадут далеко не одну заметку, статью, репортаж. Минск готовится принимать заседание Высшего Госсовета. Союзное государство прошло большой путь. И даже послужило своеобразным импульсом к созданию другого союза – Евразийского экономического.

Но объединение актуальность не теряет. Сегодня Беларусь и Россия – партнеры стратегические. Подтверждает это и динамика встреч двух лидеров. Майский саммит ЕАЭС в Сочи по приглашению своего российского коллеги Александр Лукашенко был в Москве на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. А, к примеру, на полях саммита в Циндао лидеры как раз обсудили предстоящее заседание ВГС.

Александр Шпаковский, политолог:

Ни с одной из стран постсоветского пространства у России столь глубокой интеграции нет. И вообще примеров такого рода отношений бывших советских республик, за исключением прибалтийских, входящих в Европейский союз, тоже нет.

Еще на прошлой неделе во время рабочей встречи госсекретарь Союзного государства доложил нашему Президенту: повестка заседания сформулирована и подготовлена. Основные темы понятны: итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества, исполнение бюджета Союзного государства, согласованные действия в области внешней политики на предстоящий год. Всего порядка 10. Но это вопросы традиционные. Есть и те, которые пока лишь ожидают журналисты. К примеру, «молочный».

Беларусь занимает лидирующие позиции по экспорту в Россию мясомолочной продукции. Но в то же время все знают о повышенном внимании Россельхознадзора и вводимых ограничениях. Пока тема поутихла. Но это не значит, что она исчезла из поля зрения двух Президентов.

Александр Шпаковский:

Белорусские производители должны находится в равных условиях конкуренции. Но мы понимаем, что есть интересы и наших российских партнеров. Я думаю оптимальное решение – создавать цепочки агропромышленной кооперации. Примером такого рода служит строительство товарно-молочной фермы по белорусской технологии на острове Сахалин, после чего фактически проблема с молоком для этой территории будет решена. Это пример союзного подхода.

Несмотря на некоторые разногласия, двум странам в торгово-экономической сфере чем похвастаться есть. Сейчас отношения на подъеме. В 2017 году товарооборот вырос на 23 с половиной процента. Задачи амбициозные – выйти хотим на 40 миллиардов. А для этого главное построить общий рынок, устранить действующие барьеры и ограничения, а также создать союзный продукт и совместно продвигать его на рынки третьих стран. Об этом, кстати, говорили премьеры. В Москве подписали 14 документов. Так сказать, «почву» для дальнейших переговоров подготовили.

Татьяна Садовская, заведующая отделом мониторинга социально-экономического развития Института экономики Национальной академии наук Беларуси:

Мы логически подошли к этим вопросам. Это вопросы, связанные со взаимной торговлей, с продукцией машиностроения, с реализацией совместных проектов, которые мы осуществляем в области энергетики. Есть вопросы и с импортом нефтепродуктов.

А еще есть актуальный «пограничный вопрос». Во время посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Александр Лукашенко отиетил: России нужно определяться с форматом присутствия на белорусско-российской границе. Сейчас партнеры проводят мероприятия по укреплению своих рубежей. Детальное обсуждение этого вопроса стоит ждать на ВГС. Белорусский Президент проанонсировал.