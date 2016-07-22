Президент незапланированно посетил проблемные предприятия Могилева

Новости Беларуси. И уже по традиции таких поездок Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом. А вот после разговора Президент, совершенно неожиданно отклонившись от запланированного маршрута, посетил еще несколько производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда все ответы на экономические вопросы были получены, лифтмашевцы стали интересоваться влиянием общемировых проблем на Беларусь. Матери троих детей, штамповщице Людмиле Носовой страшновато за будущее детей на фоне трагических новостей сначала с Ближнего Востока, а теперь уже и из Европы. Неспокойно в мире.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых спасибо за троих детей. Приятно слышать, когда человек говорит, что у него в семье не один, и даже не два, а трое. Вот, если будет у нас в каждой семье, родит каждая женщина троих – у нас не будет проблем. Нам нужны люди. На этом белорусском куске земли должно жить как минимум в два раза больше человек - 20 миллионов. Что нас должно волновать в плане безопасности – это работа экономики, предприятий. Должно работать село, должен работать город – промышленность, транспорт, связь, строительство и так далее. Если у нас будут заняты люди, будем работать, это тоже мощь государства. Все, вы можете не переживать: других проблем на сегодняшний день у белорусов нет. Главное – это экономика. Все остальное мы обеспечим.

Общение на «Лифтмаше» должно было стать конечной точкой могилевского маршрута главы государства. Однако, ответив на вопросы заводчан, Александр Лукашенко незапланированно отправился на предприятия «Могилёвтрансмаш» и «Строммашина». Их экономические показатели далеки от положительных. Строммашина в феврале было признано банкротом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу сразу: угробить «Строммашину» не получится

Встреча была коротка, однако, максимально предметна. Коллективу «Строммашины» Президент дал четко понять – государство не бросит предприятие и работающих здесь людей. Однако, спасение утопающего – дело и самого утопающего

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь будет мощный трудовой коллектив, который вы создадите сами. Руководитель стоит, руководитель профсоюзов. Засучивайте рукава или, как вы там шутите в Интернете, «раздевайся и работай». Можете раздеваться, можете нет, но с завтрашнего дня вы попадаете под мой жесткий контроль. Вы должны двигаться и сделать максимум сами. К концу года у вас должно идти по нарастающей, вы должны выйти на нормальную зарплату, как на «Лифтмаше» я больше не прошу. Сделайте, как на «Лифтмаше» до конца года и посмотрите, где новые рабочие места создать. Я опять же не прошу вас держать бездельников Тот, кто не хочет работать, должен уйти. Но я не думаю, что на «Строммашине» много таких людей. Это всегда было мощное предприятие, где работали честные и ответственные люди.

А министра промышленности Александр Лукашенко перед всем коллективом попросил по пунктам рассказать как же «Строммашина»будет выбираться из экономической ямы. Есть своего рода антикризисный план на ближайшие пять лет, а не просто надежды спасти неплатежеспособное предприятие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть министр прежде всего доложит вам, что здесь будет завтра и послезавтра

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

За полгода предприятие вышло на устойчивую работу. К концу года планируем выйти на безубыточную работу. В дальнейшем здесь планируем реализовать несколько проектов, которые позволят создать новые рабочие места.

«Могилёвтрансмаш» – сравнительно молодое предприятие. Начало свою работу в 1982 году. Сейчас специализируется на автоприцепах. Работает в кооперации с МАЗом. Однако экономическое состояние трудно назвать благополучным. Тоже нуждается в антикризисных мерах. И дополнительных средствах.



Василий Хомяков, директор ОАО «Могилёвтрансмаш»:

Коллектив готов день и ночь работать и выполнять заказы, чтобы загрузить завод. Единственная проблема – это нехватка оборотки на сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся так, оборотных средств не хватает у всех. А, если вы хотите опять у меня одолжить деньги, когда-то произвести товар, отдать бесплатно с отсрочкой и неизвестно когда вернуть эти деньги – тогда нет. И ни один вам из стоящих здесь на таких условиях деньги не одолжил. Прежде, чем что-то производить, найдите покупателя этой продукции.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ»:

К сожалению, МАЗ не смог вас обеспечить работой в прошлом году. Но я хочу вам всем доложить, что падение на МАЗе закончилось. Мы не только остановили падение, но в этом году в первом полугодии мы начали прирастать. И по итогам 6 месяцев наш прирост составил 30% в целом по холдингу. Мы разработали стратегию развития вашего предприятия. Шли по пути тому, чтоб быстро загрузить вас работой. По пути привлечения партнёров, причём в разных линейках. Мы выберем лучший вариант, что нам нужно и начнём производство этой техники премиум-класса