Выборы в местные Советы депутатов состоятся 23 марта. Избиратели могут голосовать только по месту регистрации

Новости Беларуси. На выборах в местные Советы депутатов избиратели будут голосовать исключительно по месту регистрации. Об этом сообщили в Центризбиркоме. 17 декабря в ЦИКе обсуждали план проведения основных мероприятий предстоящей политической кампании. Определены даты ключевых периодов: выдвижения, регистрации, агитации и досрочного голосования. Накануне был определен основной день выборов в местные Советы – 23 марта.

Детская площадка в агрогородке Майский Чериковского района никогда не пустует. Этот подарок местным детям от депутата сельсовета. Виктор Поверенный большинство конструкций мастерил сам.

Анна Тихонова, председатель Вепринского сельсовета Могилевской области:

У него всегда все под контролем. Организатор он прекрасный, он сам тоже не боится идти к людям в дом, звать их, предлагать, советовать.

Депутатам на местах предстоит новая избирательная кампания. Проведение очередных выборов в местные советы 17 декабря обсуждали в Центризбиркоме. Уже сверстан и план основных мероприятий.

Территориальные избиркомы сформируют до 27 декабря, до 6 января – окружные избирательные комиссии, до 21 января – участки, а до 5 февраля – участковые комиссии. Выдвижение кандидатов начнется с 12 января и продлится по 10 февраля. Сразу же после этого начнут регистрировать претендентов на депутатский портфель. Досрочное голосование – с 18 по 22 марта. Выборы в местные Советы депутатов запланированы в Беларуси на 23 марта.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Местные исполнительные и распорядительные органы своими решениями должны определить места для проведения в уведомительном порядке мероприятий вне помещений, определить помещения, где будут проходить встречи кандидатов в депутаты с их избирателями, а также определить места, наиболее посещаемые избирателями, для размещения агитационных печатных материалов.

Вместе с приглашением на выборы в местные Советы избиратели получат и сведения о кандидатах. Их пришлют до 12 марта по месту регистрации. К слову, нынешняя политическая кампания будет проходить по измененному Избирательному Кодексу.

По новому законодательству, претендент на депутатский портфель сможет баллотироваться только по одному округу. Кандидаты будут обязаны указывать в анкете все судимости, в том числе и снятые. Тем, у кого нет официальных источников доходов, придется объяснять на что они живут. Также будет действовать новая норма, запрещающая агитировать за бойкот. Средства из бюджета кандидатам в депутаты выделяться не будут. Сами выборы пройдут за государственный счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Смета предусмотрена на 100 млрд. Но уже сейчас заложена экономия, которую мы видим, она касается именно выплаты заработной платы в 5 млрд. Можно говорить предположительно, что выборы, конечно, будут стоить дешевле.

Все тонкости политической кампании Центризбирком прописал в практические пособия. Эту своеобразную памятку получат в каждом регионе.