Если НАТО вместе с американцами будет наращивать у наших границ группировку ВВС, мы что, должны за этим наблюдать?!

Новости Беларуси. В Минске 12 марта прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко при определении позиции Беларуси по ситуации в Украине мы руководствуемся национальными интересами страны. На заседании Совбеза шла речь о предварительных итогах первого этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил Республики.

Глава государства прокомментировал ситуацию, которая складывается в регионе в последние недели. События, которые происходят в соседней стране, не могли оставить равнодушными белорусов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как мы и планировали с вами, правда, не определяя конкретные сроки, провести заседание Совета безопасности (в основном силового блока) для того, чтобы при необходимости принять соответствующие решения и реагировать на обстановку, которая складывается вокруг Беларуси, вблизи наших границ. Прежде чем перейти непосредственно к этому вопросу я хотел бы сказать несколько слов о той ситуации, которая беспокоит, естественно, руководство нашей страны и белорусский народ. Очень много сейчас в СМИ уделяется этому внимания. Начиная от характеристики самой обстановки до некой попытки расшевелить Лукашенко. Почему вот он, видите ли, молчит, и мы не определяемся в отношении событий, прежде всего, которые происходят в Украине. Надо сказать, тот, кто внимательно следит за политикой и ситуацией, тот этого не скажет, потому что в самом начале мы однозначно заявили о своей позиции. И эта позиция консолидированная, это единая позиция. Более того, министру иностранных дел было поручено донести нашу позицию до мирового сообщества и руководства других государств, что и было сделано. Такая позиция остается на сегодня неизменной.

Нас, конечно же, беспокоит та обстановка, которая складывается в Украине. Это наша страна, это наши люди, это наши братья.

Украина для Беларуси является важным внешне-экономическим партнером. В 2013 году совместный товарооборот превысил 6 миллиардов долларов. Кризисные явления в украинской политике могут негативно отразится и на экономических связях.

Александр Лукашенко:

Я прямо скажу, что то, что сейчас творится в Украине и с народом Украины, прямо должен заявить, что народ Украины не заслуживает.

Это героический народ, это народ, который в подавляющем своем большинстве сражался против фашизма, мы были вместе в последней войне, и мы в этой войне победили. Поэтому позиция в силу нашей исторической памяти, нашей истории однозначна. Более того, это соседняя с нами страна, где живут такие же люди, как и мы, наши братья. Это страна, с которой мы достигали товарооборот чуть ли не в $7млрд. Это говорит о теснейших экономических отношениях между Беларусью и Украиной. Только, называя экспромтом несколько моментов, я могу задать риторический вопрос: какое руководство и какую страну не беспокоило бы то, что происходит у соседей, при такой ситуации, при таких взаимосвязях! Конечно, нас это беспокоит.

Но в Украине есть политики, которые взялись решать проблемы украинского народа. Мы ни в коем случае им не мешаем, более того, мы не прерывали никакие связи с Украиной, прежде всего, экономические. Мы всегда шли навстречу пожеланиям украинского бизнеса и до сих пор это делаем. Премьер-министру поручено контролировать этот процесс, давно поручено. Он знает, что делать, и ни один бизнесмен, ни один предприниматель, ни один руководитель, который занимается внешней политикой и экономикой, не скажет, что Беларусь занимала какую-то неприличную позицию в отношении Украины. Мы поставляли и поставляем туда энергоресурсы столько, сколько нужно для Украины: продукты питания, другие вещи. Словом, мы открыты для того, чтобы поддерживать украинский народ в эту трудную минуту, в том числе и по гуманитарной составляющей.

Президент Беларуси дал и простую рекомендацию украинскому народу и политикам, как выровнять ситуацию в стране. Александр Лукашенко посоветовал: «надо просто работать».

Александр Лукашенко:

Вы знаете, меня в последнее время все чаще (это от общественности скрыто), третируя уже, спрашивают: вот, вы, как человек, у которого корни зарыты между Черниговом и Киевом, что надо делать в Украине, чтобы преодолеть тот кризис? Я в шутку отвечаю: вы не напрягайтесь, просто нужно работать, а если вы не знаете, что делать, доверьте нам эту страну и к концу года мы обеспечим там и стабильность, и единство народа, и целостность государства.

В сухом остатке – надо просто работать, надо меньше бегать по заграницам, а заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать, если надо – подскажем и поможем.

Александр Лукашенко в очередной раз заявил о том, что украинский сценарий не сможет повторится в нашей стране. Для Майдана в Минске нет никаких причин.

Александр Лукашенко:

Я также хотел бы, пользуясь случаем, хотел бы сказать (здесь присутствуют СМИ, в том числе и не белорусские) по поводу неких вбросов, которыми нас пытаются немножко подзапугать, что, вот, Лукашенко-де боится майдана, последнее время если и говорит, то о том, какие уроки надо извлечь из украинских событий. Я и не скрываю. И глупым был бы тот руководитель, который не пытается извлечь уроки из некоторых событий. Но я в который раз хочу сказать: в Минске Майдана не будет, здесь нет для Майдана места. Вот и весь наш страх. Мы ничего не боимся. Абсолютно. Тем более, я. У нас нет фундаментальных, концептуальных, главных причин для подобных революций. А главную причину мы все знаем, я уже о ней говорил, - это страшный развал экономики, коррупция, которая привела к развалу власти. Все налицо для того, чтобы произошла революция. Корни надо искать именно в этом. Экономика — развал. Развал этой экономики, коррупция страшная, которая привела к развалу власти и тем последствиям, которые там сегодня происходят. Мы этого не допустили. И это величайшее наше завоевание, извините за нескромность.

Глава государства подчеркнул, что позиция Беларуси по событиям в Украине формируется независимо от мнения других государств. Официальный Минск руководствуется сугубо интересами своей страны.

Александр Лукашенко:

Некоторые (я посмотрел за последнее время и сегодня утром обзор средств массовой информации) начинают поддевать нас, что, мол, Лукашенко не уступает давлению Кремля, пока держится. Во-первых, на меня никто не давит, никакие кремли и прочие на меня никогда не давили, потому что это, во-первых, бесперспективно или, как говорят дипломаты, контрпродуктивно. На меня нечего давить. Я буду защищать интересы своей страны и действовать в строгом соответствии с нашими договорами, в том числе в соответствии с договором о строительстве Союзного государства, где у нас есть прямые обязательства по договору, так же, как и у России. Мы в этом отношении будем действовать. Более того, мы в последнее время, и мы этого не скрывали, находимся в постоянном контакте с Президентом Российской Федерации. Мы обсуждаем разные вопросы наших взаимоотношений.

Неужели «слишком умным» представителям СМИ не понятно, что мы не можем обходить стороной и этот вопрос! Он постоянно в поле зрения и Президента России, и Президента Беларуси. Почему? Естественно, я только что сказал.

Александр Лукашенко также прокомментировал заявления некоторых иностранных СМИ, которые пишут о том, что украинские события якобы повторятся и в других странах СНГ.

Александр Лукашенко:

Из ЕС нас постоянно пугают. Я могу привести несколько цитат: «Объединив силы с Россией, Беларусь вернет российское влияние на бывшую границу СССР». Это из Америки нам сигнал дают. Если мы поддерживаем Россию вместе с ней, значит Россия чуть ли не поглотит Беларусь и выставит свои войска на границу с Польшей. Второе (опять из США): «Россия расчленяет третью советскую республику после Молдовы и Грузии. Это должно послужить предостережением для тех соседних стран, которые меньше и слабее Украины, например, Армения и Беларусь». Уже с Канады: «Сколько времени осталось до того, когда Путин сможет оправдать аннексию Казахской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, где живет много русских? Где гарантия тому, что Беларусь также не будет абсорбирована в состав Российской федерации?». Знаете, очень дешево. Если нас хотят напугать, то это очень дешево. Нас пугать не надо.

Глава государства акцентировал внимание на том, чем руководствуется Беларусь в своей внешней политике.

Александр Лукашенко:

Мы будем действовать исключительно в соответствии с нормативно-правовой базой, которая у нас существует между Россией и Беларусью. Я уже несколько раз, не скрывая это, в открытую говорил: мы с россиянами — один народ. Равно, как и украинцы. Мы из одного древа. Мы славяне. Мы всегда будем вместе. Но мы не собираемся здесь суетиться, мы не собираемся быть инициаторами эскалации каких-то процессов в связи с украинскими событиями и противостоянием Запада, США с одной стороны и России с другой. Мы будем четко блюсти интересы нашего государства и наших друзей и соседей, наших союзников. Поэтому пугать нас в этом отношении не стоит.

Президент констатировал, что действия северо-атлантического альянса вынуждают Беларусь принимать соответствующие меры. Страна намерена адекватно реагировать на решение НАТО наращивать вблизи наших границ группировку военно-воздушных сил.

Александр Лукашенко:

Самое главное. Мы в последнее время, и это факт, наблюдаем эскалацию конфликта.

Эта эскалация происходит уже не в Сирии, не в Ливии и не в Ираке. Это уже у наших границ.

Это уже затрагивает наши интересы, и мы, как мыши под веником, сидеть не имеем права. Но еще раз подчеркиваю: мы не собираемся не то что даже поднимать гвалт, но и суетиться. Мы будем реагировать на все адекватным образом. Если НАТО (Североатлантический блок) приняла для себя решение вместе с американцами наращивать у наших границ группировку военно-воздушных сил, мы что, должны за этим наблюдать? Если они перебросили в Литву дополнительно полдесятка истребителей-перехватчиков или еще каких-то самолетов, и те действуют у наших границ, мы действуем адекватно. Уже действуем. Такое поручение министр обороны получил давно, и оно, как он мне докладывает, исполняется. Мы на это реагировали спокойно до тех пор, пока не начались масштабные учения южнее (мы сегодня это обсудим) на территории Польши, и Польша потребовала или запросила усиления и расширения масштабов этих учений. Встает вопрос - зачем? Зачем в этот момент, когда здесь в этом регионе не так все спокойно? Логичный вопрос? Логичный. Более того, или вчера вечером, ночью, или сегодня утром были дополнительно, по моей информации, переброшены самолеты (после того, как из Великобритании перебросили в Литву), дополнительно более десятка самолетов и переброшены в район этих учений из Италии. То есть налицо нагнетание обстановки у наших границ. Встает логичный вопрос: «мы что, будем сидеть и наблюдать за ситуацией?» Нет. Мы должны на это реагировать. Но реагировать абсолютно адекватно. И это не секрет. У нас с Российской Федерацией в том числе существует совместная группировка войск на этом направлении, основу, которой составляет армия Республики Беларусь. Это по договоренности о Союзном государстве между Россией и Беларусью. Эта группировка имеет план действий, в том числе план действий на подобные случаи. Это нелокальный конфликт, это невоенный конфликт, это не война. Нам нечего объявлять тут мобилизацию и проводить в боеготовность все наши Вооруженные Силы. Нет. Но на такой момент у нас есть по плану адекватный ответ. И это обязательство не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации

Адекватным ответом на действия Запада может стать размещение дополнительных российских самолетов на территории Беларуси. Президент Александр Лукашенко сделал соответствующее поручение.

Александр Лукашенко:

Я сегодня хочу поручить Министерству обороны, мы прорабатывали эти вопросы и до этого случая, зная, что всякое может быть, — задействовать соответствующий план. Мы пока говорим о том, коль они проводят учения у наших границ, мы проводим уже давно, еще до этого конфликта, проверку ВС. Первый ее этап закончился. Госсекретарь сейчас доложит о результатах этого первого этапа. Остается второй этап. Я думаю, к месту нам провести второй этап проверки Вооруженных Сил и в рамках этой проверки развернуть, если необходимо дополнительные Вооруженные Силы и привести соответствующие учения, как это делают наши соседи на территории Польши. Более того, нам, конечно, нет необходимости, может быть, в дополнительных военно-воздушных силах, но по плану Российская Федерация обязана по этому плану (это законный документ) поддерживать Беларусь, в том числе и в рамках ВВС. Если из Италии переброшены полтора десятка самолетов, я думаю, надо связаться с начальником Генштаба России и предложить им, чтобы то усиление, которое они обязаны предоставить нам (сейчас, допустим, не более 12-15 самолетов), перегнать на территорию Беларуси, определить маршруты патрулирования, как мы сделали для своих, запасные маршруты, и пускай работают, патрулируют. Мы ничего не скрываем. На сегодняшний день мы будем принимать соответствующие меры. Более того, нам не надо отмобилизовать вооруженные силы, абсолютно не надо, в данной ситуации достаточно частей, которые находятся при необходимости в стадии немедленного реагирования, мы немедленно можем развернуть. Эти части полностью укомплектованы, поэтому нам нет необходимости дополнительно какие-то призывы осуществлять. Мы это будем делать, если нужно, в плановом режиме, но у нас есть еще немало людей под ружьем в войсках Министерства внутренних дел. Мы не должны это скрывать. Это люди военные, высокоподготовленные люди. Если нужно, мы будем задействовать и пограничные войска, как мы это делаем и отрабатывать совместные действия. Вот алгоритм действий, который я ставлю как Главнокомандующий вооруженными силами, перед нашими людьми в погонах.

Действия североатлантического альянса вынуждают Беларусь принимать соответствующие меры. Страна намерена адекватно реагировать на решение НАТО наращивать вблизи наших границ группировку военно-воздушных сил. Российской стороне — нашему партнеру по Союзному государству — будет предложено разместить на белоруской территории в рамках очередного этапа совместных учений дополнительно до 15 самолетов. Глава государства заслушал доклады министра обороны и государственного секретаря Совета Безопасности. Они проинформировали президента о предварительных итогах проверки боевой готовности вооруженных сил и о мерах по реагированию на ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Делаем выводы из обстановки. Я доложил о том, что на Северо-Западном поднаправлении в Литве и на западном — в Польше, у наших соседей готовятся к проведению учения ВВС объединенных стран альянса. Для чего? На аэродром в Закне уже прибыли 6 дополнительных самолетов к 4, имевшихся там. Сейчас группировка составляет 10 боевых самолетов. На аэродром Ласк в Польше в ближайшее время готовятся к перебазированию 12 боевых самолетов для проведения учений. В связи с этим я доложил Главе государства свои предложения по усилению противовоздушной обороны нашего государства. В целом, данные прелдложения были одобрены. Кроме этого, Глава государства поручил проверить план взаимодействия единой региональной системы ПВО Беларуси и России по дислокации на нашу територию для усиления российской составляющей в количестве 12 боевых самолетов, что в ближайшее время будет осуществлено.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

В ходе проведения заседания Совета безопасности были доложены предварительные итоги проведения мероприятий первого этапа внезапной проверки боевой готовности ВС Республики Беларусь. Проверка осуществлялась по трем направлениям: проверялись органы военного управления соединений части военовоздушных сил противовоздушной обороны, также проверялись подразделения сил специальных операций и была проверена организация территориальной обороны Миорского района Витебской области. В ходе доклада основное внимание Президента было обращено на те упущения или недостатки, которые были выявлены в ходе проверки, вопросы технической оснащенности в действиях боевых расчетов, так как боевое дежурство войск ПВО проверялось контрольными полетными ценами. После чего Министру обороны была поставлена задача Президентом страны в связи с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об охране воздушного пространства Союзного государства проверить практически выполнение задач по усилению состава боевого дежурства авиации Российской Федерации.

Темы, поднятые главой государства, вызвали на неделе огромный резонанс в интернете. Высказывания президента широко разошлись на интернет-сайтах, причем как белорусских, так и российский, украинских. Интернет-пользователи в блогах, на форумах активно обсуждали итоги заседания белорусского Совета безопасности.

Мнение пользователя Интернет-портала CENSOR.NET.UA (Украина):

Дай бог, чтобы у вас и дальше был такой президент как Лукашенко. У вас сохранены социальные гарантии населения, пенсионный возраст не повышают, уровень жизни выше, выше зарплаты и пенсии, у вас нет безработицы, меньше коррупции, развитая медицина, операции делать и зубы лечить ездят к вам, у вас качественные продукты питания, у вас олигархи платят налоги, а не прячут прибыль в оффшорах. И народ у вас очень доброжелательный и спокойное общество, чистые улицы и отремонтированные дороги. Вам есть чем гордиться, ваша продукция успешно экспортируется, даже электроника развивается. Дай Бог, чтобы и дальше так было. И не надо этих либералов-демократов пускать, у них одно на уме, разводить страну. И правильно Лукашенко делает, что зажимает их и не пускает это зло к власти.

Мнение пользователя Интернет-портала CENSOR.NET.UA (Украина):

У Украины самые страшные враги внутренние — коррупция и кумовство, Батька прав.

Мнение пользователя Интернет-портала polemika.com.ua (Украина):

Такой не продаст свою страну. Вот это самый настоящий патриот. И молодёжь воспитывают патриотами, а у нас значение этого слова нивелировалось. В Беларуси в принципе, невозможно то, что произошло у нас.

Мнение пользователя Интернет-портала TUT.by (Беларусь):

В сухом остатке - надо просто работать, надо меньше бегать по заграницам, а заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать, если надо, подскажем и поможем. Золотые слова, между прочим.

Мнение пользователя Интернет-портала газеты «Аргументы и факты» (Россия):

Такого бы батьку да на Украину! (…) Была бы моя воля (из области фантастики), присоединил бы Украину к Белоруссии. Больше порядку было бы.

Мнение пользователя Интернет-портала TUT.by (Беларусь):

В принципе, все правильно сказал. Пока украинские лидеры ездят по всяким еврокомиссиям, лондонам и вашингтонам и собирают советы неприменимые к нашим реалиям - добра не будет. Европейские подсказки хороши в теории. А на практике мы видим, что ни Польша, ни Прибалтика что-то явно не дотягивают до соседей по ЕС.

Темы, озвученные белорусским президентом и подхваченные на неделе интернет-сообществом, активно обсуждало и экспертное сообщество.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Почему в Беларуси Майдан невозможен? Это, естественно, вопрос простой: кто из граждан Беларуси хочет привести нашу страну к такой же ситуации? Ситуации, фактически раскола государственности. Я думаю, что нет таких граждан в Беларуси ответственных. Опять же, одна из важнейших причин - коррупция. Страшная коррупция, системная коррупция, тотальная коррупция, которая и не снилась рядовым белорусам. Были ли такие меры борьбы с коррупцией в Украине, как в Беларуси? Не было.

Вадим Мордашев, политолог (Украина):

Когда я смотрю на батьку Лукашенко, всегда с таким уважением. Человек делает то, что надо. Совсем другой уровень жизни, совершенно другое отношение ко всему. Работает нормально производство. Здесь этого не будет. Более того, сейчас есть постановление кабинета министров Украины - с 1 марта пенсии урезаются в 2 раза. И так, как ведет себя Лукашенко, именно так нужно вести себя. Лукашенко не допустил бы у себя Майдана.