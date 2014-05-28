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Выборы президента в Египте продлили на сутки из-за низкой явки. Не проголосовавшим грозит штраф в $70

28 мая 2014 07:29
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Новости Египта. Выборы в Египте продлили на сутки. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией. Причиной стала низкая явка.

Тем кто не примет участие в голосовании, по закону страны грозит штраф. Он составляет около 70 долларов США.

За пост президента в Египте борются социалист Хамдин Сабахи и экс-министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, считающийся фаворитом гонки. Голосование проходит при повышенных мерах безопасности. Для охраны порядка в стране задействовано свыше 400 тысяч военных и полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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