В Донецке возобновились военные действия, за последние сутки погибли около 100 человек

Новости Украины. В Донецке возобновились военные действия. Стрельба вновь раздается в районе международного аэропорта. Над городом и его окрестностями летают самолеты и истребители украинской армии. На данный момент, кто контролирует территорию воздушной гавани Донецка, неизвестно.

По некоторым данным, в ходе противостояния за последние сутки погибли около 100 человек. Известно, что под огонь украинских силовиков накануне попал грузовик и машина скорой помощи, в которых находились раненые.

В Донецке объявлена срочная мобилизация всего медперсонала. Врачам для оказания помощи не хватает лекарств и расходных медицинских материалов.

Тем временем шахтеры Донбасса начали бессрочную забастовку. Горняки отказываются выходить на работу до тех пор, пока из Донецкой области не будут выведены украинские войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в городе относительно спокойно, однако не работают большинство магазинов, банков и других заведений, есть проблемы с интернетом и мобильной связью. Прекращено движение общественного транспорта, а все въезды и выезды в Донецк блокированы силовиками. Боевые действия развернулись и в Славянске. Ранее в ходе артобстрела погибли несколько мирных жителей, сообщается о почти трех десятках раненых. Серьезно пострадала инфраструктура города.