Выборы президента в Австрии: как европейское государство полгода жило без руководителя и чего ждут люди от кандидатов

Незаметная в мировом масштабе, но шокирующая новость из Австрии. Массовое убийство произошло на днях в маленьком городке на северо-востоке страны. Многодетная мать застрелила собственных детей и родственников и покончила с собой. Психиатры предполагают временное помешательство.

А видные политики в Евросоюзе встревожены, что в целом у австрияков некое помешательство. Австрия отменила результаты выборов президента и завтра – вновь голосование. В кабинет главы государства уверенно прорывается евроскептик и националист Норберт Хофер. В отмененном туре он набрал меньше голосов, чем его конкурент от Партии зеленых, но Конституционный суд посчитал это не справедливым. Сомнение вызвали голоса по почте. В принципе, такой способ голосования весьма сомнителен. Да и симпатии австрийцев явно на стороне политика, критикующего Евросоюз, называющего Ангелу Меркель самой опасной женщиной в Европе, признающего, кстати говоря, Крым российским и намеренного оградить страну от мигрантов.

Это напоминает недавнюю выборную кампанию в США, и Хофера не зря сравнивают с Трампом. А еще свежи еще впечатления и от референдума в Великобритании о выходе страны из Евросоюза. Что-то странное происходит в мире. Я бы сказал, что-то началось.

Как завершится это восстание против элит, по крайней мере в Австрии, небезразлично для европейской страны Беларусь. Тем более Австрия – наш важный экономический партнер. Из предвыборной Вены – репортаж обозревателя программы Яны Шипко.

Мы в самом сердце имперской Вены. Грандиозный дворцовый комплекс Хофбург. Здесь же находится и современная резиденция президента Австрии. Так кто же разместится в этих покоях? Меньше чем через сутки австрийцы начнут отдавать свои голоса. Но как бы ни разрешилась интрига выборов, история здесь уже пишется на наших глазах. Ведь впервые после войны Австрия нарушит 70-летнюю традицию инаугурации президента только лишь от социал-демократов либо народной партии. Впервые среди кандидатов нет представителей истеблишмента.

Австрия уже полгода живет без президента. Пока к выборам подогревается интерес мировых СМИ, сами австрийцы, похоже, охладели и развязки политической дуэли многие ждут без энтузиазма.

Жители Австрии:

Кого мы поддерживаем? Полгода были без президента, можно без него и дальше обходиться.

На долгоиграющих выборах в духе музыкальной столицы Европы и агитация с песнями. Выступление, правда, через пять минут прервут стражи порядка. Так креативят зеленые по убеждениям, но не по возрасту сторонники экс-председателя экологической партии Ван дер Беллена. Мобилизовались не столько за него, сколько против националиста Хофера.

Житель Австрии:

Я боюсь, что будет дальше, больше, чем молодежь, потому что я помню историю. В то время я был революционно настроен, а сейчас считаю необходимым не допустить победы правой партии.

Между тем, крайне правый кандидат, даже несмотря на такие штрихи к портрету и полушутливые аналогии с еще одним небезызвестным австрийцем, неожиданно стремительно набирает популярность. Такой национализм в режиме лайт для австрийцев, подуставших от потока мигрантов, как глоток свежего воздуха.

Очень сильный ветер сегодня. И, возможно, для Австрии он вот-вот станет ветром перемен. Ведь шансов для победы ультраправым добавила мигрантская волна. И мы сейчас в Трайскирхене, это пригород Вены, где притаился крупнейший в Австрии лагерь для беженцев. Журналистов сюда пускают неохотно. Но за шлагбаумом несколько тысяч тех, кто приехал сюда в поисках лучшей жизни.

Сколько дней или даже месяцев Остину из Мозамбика придется провести здесь, неизвестно. Есть среди обитателей центра и такие, что не первый год живут в лагере словно в пансионате, только под пристальным наблюдением и опекой – благотворительных организаций да и просто сочувствующих австрийцев.

На улицах городка почти не встретишь коренных австрийцев. Вот и курсы немецкого для желающих ассимилироваться. Однако хозяйка этой булочной, сама родом из Чечни, не на камеру готова поделиться: не все мигранты настроены миролюбиво.

Давид Штокингер, председатель организации г. Швеехат социально-демократической партии Австрии:

Миграционный кризис, конечно, имеет последствия, и многие люди испугались. Он демонстрирует, насколько безыдейна и не креативна западная политика. Традиционные партии в большом кризисе, как и вся политическая система. Зарплаты стагнируются, безработица растет, сейчас число безработных как в послевоенные годы, кризис в экономике после 2008 года. Все это привело к потере доверия людей этой политической системе, они не видят больше перспектив. Главная проблема – политика в Западной Европе – это политика финансовых концернов, больших интересов, а интересы простых людей отходят на второй план.

И вот в традиционно стабильной альпийской стране правящие элиты вдруг остались за бортом еще в первом туре в мае. Интересная лингвистическая ремарка – последним в рейтинге оказался кандидат-миллиардер Лугнер – фамилия его созвучна немецкому слову «лгун». А вот доверие избирателей завоевали ультраправый евроскептик Норберт Хофер и экс-председатель «зеленых» Александр Ван дер Беллен.

Фло Перлот, координатор Института стратегического анализа Вены:

Оба кандидата обозначили, что хотели бы усилить роль президента. На данный момент это символическая фигура. Хотя у него есть полномочия распускать парламент, назначать канцлера, подписывать международные договоры. А если роль главы государства приобретет больший политический вес, это как раз в тоне настроениям граждан, которым хочется перемен, правда, они пока не определились, каких именно.

В первом туре Хофер лидировал, а во втором уступил оппоненту менее одного 1%. Поговаривают, власти пытались подтасовать победу кандидата «умеренных взглядов». Сославшись на возможные технические погрешности при подсчете голосов, Конституционный суд отменил итоги выборов. Как гром среди австрийского ясного неба. Как полагают эксперты, таким решением могут двигать только далеко идущие интересы. Уж не вправо ли?

А потом снова не «склеилось» у Ван дер Беллена. День выборов перенесли из-за якобы плохого клея на конвертах для голосования по почте. Это при знаменитом-то австрийском качестве? А пока радикал Хофер выиграл время, теперь у него все шансы выиграть и выборы.

Норберт Дубик, представитель партии «Зеленая альтернатива»:

Причина для отмены результатов второго тура была надуманная. Такая мелочь случается, это человеческий фактор. И такие мелкие ошибки не могли влиять на исход выборов. Это беспрецедентно.

Борьба за голоса избирателей на станции метро «Мост дружбы». И оппоненты словно с двух противоположных берегов – национал-консерватор и проевропейский либерал. 45-летний Хофер пропагандирует традиционные семейные ценности, ограничение миграции и сохранение рабочих мест для страны. И зеленая альтернатива – 72-летний политик с русскими корнями и свободными европейскими взглядами.

Житель Австрии:

Ван дер Белен, по-моему, технократ, не всегда на 100% честен в дискуссиях. Хофер – личность. Он излучает спокойствие. Я доверяю ему больше. Кроме того, мы нуждаемся в политических изменениях. У нас стало слишком много беженцев. И не все бегут от войны. Многие, по большому, счету просто преступники. Почти каждый день в новостях мы слышим о каких-то происшествиях. Надеюсь, Хофер сможет это урегулировать.

В одном оба кандидата солидарны: скорее интегрировать тех, кто уже получил статус беженца. У кучера Билала турецкие корни. При том, что фиакр – символ Вены, это не мешает иностранцу добиться престижа в профессии. При желании. А вот на выборы ставок не делает.

Билал Кара, кучер:

Я не интересуюсь политикой, мне все равно, кто из кандидатов победит на выборах. Там много манипуляций. Все они думают не о простых людях, а о том, как набить свой карман. Я только могу надеяться на лучшее будущее.

Евроскептик Хофер может стать первым правым президентом в Западной Европе. Впрочем, Австрийская партия свободы уже дважды в истории входила в парламент во главе с харизматичным лидером Хайдером, что не могло не нервировать Евросоюз.

Недолюбливают еврооптимисты правых до сих пор, хотя политик погиб в автокатастрофе. Сегодня у партии новое яркое лицо. Хофер обещает отменить санкции против России и даже поговаривал об австрийском «брексите». Правда, побоявшись отпугнуть демократичный электорат, уже забрал свои слова обратно.

Воодушевленные примером США, Хоферу пророчат успех Трампа. Меж тем Ван дер Беллена поспешили сравнить с Обамой. А вот австрийские социал-демократы не прочь взять пример с Беларуси.

Петер Бахмайер, доктор политических наук, профессор, председатель Австрийско-белорусского общества:

Для нас Беларусь – образец социально-ориентированного государства. Когда меня спрашивают об альтернативе для Австрии, это могла бы быть политика национального суверенитета и выстроенная социальная система – у всех есть работа, чувство безопасности, бесплатная медицина, образование. Это то, что хотят люди и чем они не довольны на данный момент. Последние 25 лет Австрия вынуждена придерживаться политики Брюсселя. По опросам, только 30% доверяют ЕС. И большое количество голосов в пользу Хофера – знак, что назрели перемены. Как в Америке выбрали Трампа. Это не значит, что такое же решение подходит и нам, но показывает, что люди недовольны нынешним положением.

Кстати, именно в этом здании в 50-х прошлого века проходили переговоры о создании Австрийской Республики. Сюда не попадешь с обычной экскурсией. В Доме промышленности Австрии нас встречает вице-президент промышленной палаты господин Берч. Торжественные залы и даже старинные лифты подчеркивают незыблемость стратегий экономических. Австрия всегда смотрела на восток. Альпийское государство – один из самых крупных инвесторов в Беларуси.

Хуберт Берч, руководитель группы компаний, вице-президент Промышленной палаты Австрии:

В будущем отношения Беларуси и Австрии будут только улучшаться, независимо от того, кто станет президентом. Мы будем и дальше поддерживать это выгодное для нас направление и стараться сотрудничать еще интенсивнее.

Хуберт Берч – владелец известного в Австрии холдинга, который называется его фамилией. Уже в третьем поколении он возглавляет семейное предприятие, основанное еще его дедом. А четверть века работает с Беларусью. Компания производит технологическое оборудование для мясной и молочной промышленности. Кроме того установила энергосистемы для ведущих белорусских предприятий.

Хуберт Берч, руководитель группы компаний, вице-президент Промышленной палаты Австрии:

Беларусь для меня единственная в своем роде прежде всего благодаря людям. В нашем представительстве в Беларуси работают очень образованные сотрудники, которые стремятся работать, ценят нашу культуру, и мы также очень ценим культуру Беларуси. И в целом инфраструктура хорошо функционирует. Это заметно по дорогам, администрациям. Поэтому я с большим доверием к руководству страны и белорусам веду у вас бизнес и сам вижу большой потенциал для инвесторов и других компаний. Многие крупные фирмы уже работают в Беларуси. Наша задача – всячески их поддерживать.

Возвращаясь если не к судьбоносному, то точно сенсационному дню, который грядет в Австрии, шансы у кандидатов примерно равны. Но выбор австрийцев на этот раз может отразиться на всем Евросоюзе. Тихая предрождественская Вена заставила Европу нервничать: не последуют ли новые тенденции как принцип домино. Завтра же референдум по конституционной реформе в Италии, а на очереди в следующем году выборы канцлера в Германии и президента – во Франции.