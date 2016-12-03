Очередные переговоры «Нормандской четверки» в Минске: получилось ли журналистам «поймать» сенсацию

Если случится все-таки прецедент и впервые в послевоенной Европе главой государства изберут правого радикала, это придаст уверенности, например, лидеру национального фронта Франции Марин Ле Пен, которая в следующем году будет бороться за президентскую власть в своей стране. Тем более Олланд на этой неделе заявил, что не намерен участвовать в выборах. И это тоже прецедент – никогда еще действующий глава государства в современной Франции не отказывался баллотироваться на второй срок. А вот Меркель, напротив, заявила, что попытается стать федеральным канцлером Германии в четвертый раз.

И, кстати, «минские соглашения» и встреча в Минске «Нормандской четверки» (где были и Меркель и Олланд) – один из козырей у действующих европейских лидеров. Популярная тема. И на этой неделе в Минске вновь собралась «Нормандская четверка», на сей раз в компании министров иностранных дел. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Донбасс ждет мира, а журналисты – начала очередного раунда переговоров «Нормандской четверки». На родину «минских соглашений» вновь слетелись главы внешнеполитических ведомств России, Украины, Франции и Германии.

До этого октябрьская встреча глав государств «Нормандской четверки» в столице Германии показала: чтобы разрушить Берлинскую стену конфликта необходимо вновь раскрыть и дополнить дорожную карту «минских соглашений».

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Эти договоренности буксуют. Несмотря на то внимание, которое практически регулярно уделяется руководителями России, Франции, Германии и Украины этим вопросам, на рабочем уровне не получается пока даже согласовать последовательность шагов.

Национальный аэропорт «Минск» – «Президент-отель». Эта дорога для дипломатов Европы, Кремля и Киева стала проторенной тропой. Встреча министров иностранных дел тринадцатая. И впервые флаги России и Украины рядом, обычно их разделяли стягами Германии и Франции. На совместном фотографировании Лавров и Климкин близко, но всеми дипломатическими «па» глава украинского МИДа показывает свою близость только к европейским коллегам.

После фотографирования – время ожиданий и воспоминаний.

Тысячи убитых, десятки тысяч беженцев. Если бы тогда, в феврале 2015 года, из Минска свежий ветер мирных перемен не остудил «донбасский котел», осколки от взрыва могли бы зацепить многие страны континента. За два года никакой другой и лучшей мирной партии для Донбасса, чем разложенный пасьянс за минским столом переговоров, политики разыграть не смогли. Поэтому и по сей день ситуацию на юго-востоке Украины обсуждают с оглядкой на Минский меморандум.

Сергей Кизима, политолог:

Беларусь приняла максимально конструктивное участие в урегулировании этого процесса. Белорусские инициативы всегда были очень продуктивные, очень часто опережали, соответственно, то, что потом происходило, на несколько недель. То есть Беларусь предвидела негативное развитие событий дальше, Беларусь предупреждала, что нужно принимать экстренные меры. Когда не предприняли определенные шаги, потеряли очень серьезно в жизнях на территории Украины, разрушениях, соответственно, в беженцах, конечно, нашу точку зрения стали ценить.

В феврале 2015 года по минскому времени сверяли свои часы многие мировые столицы. И сейчас встреча в столице Беларуси ради даже «сверки часов» не остается незамеченной мировыми информагентствами.

Лес штативов и суета как в муравейнике. Это обычные кадры работы прессы во время заседания контактной группы или «Нормандской четверки». Журналистов столько, что даже микрофоны становятся бесполезными. Чтобы дотянуться до спикера, используется специальное приспособление – «удочку». Время покажет, получится ли поймать сенсацию.

На полях минских саммитов европейские дипломаты зарабатывают очки у электората своих стран. Сначала Ангелу Меркель, растроганную букетом галантностью и теплым приемом Александра Лукашенко, буквально за руку из Минска тянул Олланд. А теперь Штайнмайер, претендующий на кресло президента, демонстрирует свое активное участие в «нормандском формате». В Минск с главой немецкого МИДа прилетел целый пул прессы. Им даже отдельный инфоцентр организовали.

От беженцев европейцы вряд ли спрячутся, теперь обитатели Старого света хотят избежать очередной катастрофы. И поэтому по переговорам и результатам «Нормандской четверки» судят о дееспособности своих политиков. Насколько они проявят себя в сложном процессе несговорчивых сторон. Ведь даже после трехчасовых переговоров как обычно за закрытыми дверями Лавров и Климкин разошлись по разным конференц-залам и только для общения со своей прессой.

Москва настаивает: в одной упряжке как русская тройка должны решаться сразу три вопроса – политический, гуманитарный и вопрос безопасности. Киев затягивает вожжи переговоров – надо сначала решить гуманитарные проблемы, только потом – все остальные. Сейчас позиция Украины: лить воду на водопровод в Луганске. Прорывных заявлений нет, но очередные встречи – впереди. И уже до конца года. А маяк все тот же – минский протокол.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Под «минскими соглашениями» стоят подписи президентов четырех государств. И если между Россией и Украиной есть непреодолимые препятствия и каждая из этих сторон пытается свалить вину на другую, то подписи французского президента и канцлера Германии выступают неким гарантом того, что переговоры должны продолжаться. Потому что если они проваляться, это будет просто удар по репутации глав государств двух ведущих стран в Европе.

Кстати, в полях встреч в современных границах Беларуси неоднократно собирали камни преткновений между странами и империями. Брестский мир, предисловие к Рижскому, попытка урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и даже фундамент архитектуры Хельсинского миропорядка был заложен у нас.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

В Минске неофициально проходили переговоры между главой Советского государства Леонидом Ильичом Брежневым и президентом Франции Жоржем Помпиду. Обсуждались вопросы, которые потом легли в основу заключенного в Хельсинки акта о безопасности и сотрудничестве в Европе. То есть в Минске прорабатывались вопросы, которые затем были вынесены на обсуждение Хельсинского совещания.

А теперь, когда суверенная Беларусь на стыке геополитических интересов является донором стабильности в регионе, на международной арене имеет свой голос, успехи минской дипломатии могут быть востребованы для переговоров по новому мироустройству.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Никто не хочет перерастания геополитического напряжения в настоящие боевые действия с участием большого количества стран. Вызовы безопасности такие же серьезные. Поэтому явно нам нужны какие-то решения, явно нужны площадки, где эти решения могут находиться. И для того, чтобы Минск был такой площадкой, нам надо что-то предложить для того, чтобы и Китай, и США при всех тех преобразованиях, которые там будут происходить, и Россия, и, например, страны Европейского союза увидели в этом рациональный смысл и увидели некую модель компромисса, который позволит обеспечить взаимную безопасность.

Дворец Независимости в журналистских кулуарах называют Дворцом мира. Уже только ради «минских соглашений» его стоило построить. Иначе, говорят эксперты, Донбасс мог для Европы стать политическим Чернобылем.