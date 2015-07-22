Выборы Президента Беларуси: все территориальные комиссии сформированы

Новости Беларуси. Территориальные комиссии сформированы. В Беларуси завершился очередной этап избирательной кампании. Уже завтра, 23 июля, инициативные группы приступят к сбору подписей за выдвижение своих кандидатов. Добавим, всего Центризбирком дал зеленый свет сторонникам восьми претендентов на главный пост в стране.

Наталья Григорьева — человек опытный и работу избиркомов знает, что называется, изнутри. Но, несмотря на богатый опыт, Наталья Валентиновна признается: к избирательной кампании-2015 готовилась так же тщательно, как в первый раз. Уже в должности заместителя председателя Брестской областной избирательной комиссии, напутствовала коллег: главное – руководствоваться исключительно Избирательным кодексом.

Наталья Григорьева, заместитель председателя Брестской областной избирательной комиссии:

По новой перечитываю Избирательный кодекс, у меня лежат закладочки. Я и председатель нашей комиссии не даем ответы с ходу, потому что иногда нужно коллегиально принять решение, чтобы выдать правильное. Поэтому мы готовы к разным ситуациям, я думаю, что у нас будет все в порядке и никаких серьезных сложностей и «проколов» мы не допустим.

Завершилось формирование территориальных комиссий по всей Беларуси. Всего их более 150. Шесть – областных. В состав каждого из этих избиркомов вошли по 13 человек – максимум, допускаемый Избирательным кодексом. В основном это представители общественных объединений и политических партий. В комиссии вошли и новички. Елена, новоиспеченный секретарь областного избиркома, заметно волнуется. Говорит, чувствует немалую ответственность за свою работу и уверяет: сегодня по-настоящему поняла – будущее страны напрямую зависит от ответственности каждого ее гражданина.

Елена Шамкуть, секретарь Брестской областной избирательной комиссии:

Для меня в первую очередь – это чтобы было сильное государство, чтобы был мир в нашей стране, чтобы молодежь имела возможность воплощать свои идеи и мысли, жить в счастливой стране.

Последней была образована Минская городская и районные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Начиная с 23 июля, они приступят к работе.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе:

В соответствии с Избирательным кодексом они сейчас будут заниматься вопросом подготовки избирательной кампании в своих округах, будут сформированы к 9 августа участковые избирательные комиссии. Они будут отвечать на обращения граждан-избирателей.

Кстати, уже завтра, 23 июля, все претенденты в кандидаты и их инициативные группы начнут активную работу по сбору подписей. Чтобы выдвиженец прошел в следующий этап избирательной кампании и увидел свое имя в бюллетени, нужно заручиться поддержкой как минимум ста тысяч человек – задача не из легких, но вполне себе решаемая. Главное – правильно заполнить подписной лист, иначе он будет считаться недействительным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У сборщика подписей (члена инициативной группы) должно быть удостоверение, выданное Центральной комиссией. Там печать и подпись председателя. В подписном листе в обязательном порядке должно быть указано, за кого собираются подписи. В этом же подписном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество сборщика подписей. Все сведения о гражданине, который ставит свою подпись, могут быть заполнены членами инициативной группы или другим гражданином, который ему помогает, но только рукописным способом и не карандашом. А вот дата и подпись должны быть оригинальными избирателя, который подписывается.

В помощь каждому. 23 июля в эфире телеканала СТВ появится специальный ролик. Он подробно расскажет, а главное — покажет не только правила сбора подписей, но и продемонстрирует весь процесс от А до Я.

Еще один очень важный момент: на этом этапе категорически запрещена агитация. Расхваливать выдвиженца можно и даже нужно. Но никаких листовок и плакатов. Кроме этого, подписи инициативные группы смогут собирать, проводя пикеты на улицах белорусских городов. Но и здесь нужно соблюдать строгую букву закона – на сайтах местных органов власти появились списки, где этого делать нельзя. Сбор подписей продлится до 21 августа. А до самих президентских выборов остается 81 день. Они, напомним, состоятся 11 октября.