Образована Минская областная комиссия по выборам Президента

Новости Беларуси. Минская областная комиссия по выборам Президента образована на совместном заседании президиума областного Совета депутатов и областного исполнительного комитета. Ее формирование прошло в соответствии с Избирательным кодексом. За время, отведенное для приема документов на включение в состав областной избирательной комиссии, поступило 19 заявлений: из них 11 — от политических партий и общественных организаций, 8 — от граждан. Решение о составе комиссии было принято единогласно.

Комиссия сформирована в максимальным составе. Там будут работать 13 человек: из них 5 женщин и 8 мужчин. При обсуждении кандидатур за основу брался опыт работы претендентов в избирательных комиссиях, их деловые, профессиональные качества, отзывы с места работы, активное участие в общественной жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.