С 23 июля инициативные группы приступят к сбору подписей за выдвижение своих кандидатов в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. Очередной этап кампании по выборам Президента. В Беларуси 22 июля завершается формирование территориальных избирательных комиссий. Согласно законодательству, правом делегировать своих представителей обладают трудовые коллективы, политические партии и общественные объединения, а также граждане путем подачи соответствующего заявления. А уже 23 июля инициативные группы приступят к сбору подписей за выдвижение своих кандидатов.



Всего Центризбирком дал зеленый свет сторонникам восьми претендентов на главный пост в стране. До 21 августа включительно им предстоит заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты. Выборы главы белорусского государства пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь ЦИК РБ:

У сборщика подписей, или члена инициативной группы, как он официально называется, в обязательном порядке должно быть удостоверение, выданное Центральной комиссией. Там будет печать и подпись председателя. В подписном листе в верхней части обязательно должно быть указано, за кого собираются подписи. В этом же подписном листе должны быть указаны ФИО сборщика подписей. Все сведения о гражданине, который ставит свою подпись, могут быть заполнены членами инициативной группы или другим гражданином, который ему помогает, но только рукописным способом и не карандашом. А вот дата и подпись собственноручная должны быть оригинальными избирателя, который подписывается.