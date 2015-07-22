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«Правый сектор» потребовал ввести в Украине военное положение и пообещал начать новый этап украинской революции

22 июля 2015 13:02
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Новости Беларуси. Представители радикальной  группировки «Правый сектор» потребовали ввести в Украине военное положение. Ранее они  провели митинг  на Киевском «Майдане», где требовали отставки действующего правительства. Кроме того лидер радикалов пообещал начать новый этап украинской революции.

Тем временем, долгожданная тишина на Донбассе не наступает. В Донецке ударом  бомбы разрушен многоэтажный дом. Из тяжелой артиллерии обстреляно село Троицкое, там  снаряды попали в дамбу. В случае разрушения платины затопленными окажутся сразу несколько населенных пунктов.  Не менее 13 поселков остаются без света. Энергетики стараются восстановить подачу электричества. Но это невозможно из-за регулярных обстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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