Выборы Президента Беларуси-2015: как в избирательных комиссиях проходит проверка подписей?

Новости Беларуси. Первые долгосрочные наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на неделе прибыли в Беларусь и фактически сразу включились в работу. Глава миссии Жак Фор после встреч в МИДе и ЦИКе успел даже поделиться первыми впечатлениями. Он высоко оценил взаимодействие с белорусской стороной. В ближайшие дни приедут еще несколько десятков экспертов БДИПЧ ОБСЕ. А всего же их будет наблюдать за выборами более четырех сотен. И это, конечно, далеко не все международные наблюдатели на выборах Президента Беларуси. Политическая кампания вызывает неподдельный интерес во всем мире. Миссия СНГ увеличит число наблюдателей к 10 сентября.

Наблюдатели ОБСЕ прибыли, территориальные избиркомы провели заседания, а из бюджета на проведение выборов перечислено уже почти четверть необходимой для первого тура суммы: чем ближе в выборам, тем больше информационных поводов. Пожалуй, одна из главных новостей этой предвыборной недели: глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Жак Фор в Минске. Вот он вместе с коллегами направляется в ЦИК. Настроение у коллег отличное, к работе готовы.

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларуси:

Я очень рад, что мы приехали в Минск и начинаем работу в вашей стране.

Сам Жак Фор некогда был послом Франции в Украине и сопредседателем Минской группы ОБСЕ (по урегулированию нагорно-карабахского конфликта), так что реплики на русском языке вполне себе мог позволить.

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларуси:

Спасибо за вопрос!

На этой неделе в Минск прибыли 11 специалистов из 10 стран. Среди них эксперты в области права, медиа-аналитики, выборов, специалисты по финансовым вопросам и по вопросам безопасности. Уже завтра, 31 августа, к ним присоединятся еще 36 наблюдателей из 16 государств. А в преддверии 11 октября миссия ждет куда более внушительный десант — следить за ходом выборов будут 400 представителей ОБСЕ.

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларуси:

Наша роль заключается в том, чтобы осуществлять наблюдение и предоставить практическое освещение результатов этого наблюдения. Очень важно подчеркнуть, что наша роль никоим образом не предполагает никакого вмешательства в избирательный процесс.

Встречами в МИД и ЦИК Жар Фор остался доволен. В графике ближайших недель — общение с кандидатами в Президенты, представителями общественных организаций и всех ветвей власти. Уже в середине сентября опубликуют промежуточный отчет, так что времени на раскачку нет.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кроме этого, миссия СНГ давно приступила к мониторингу, давно запрашивает у нас какие-то материалы. А вот эксперты, правовые миссии ОБСЕ уже сегодня пришли в Центральную комиссию. И уже, в принципе, мы копируем им все поступившие жалобы в Центральную комиссию и ответы на них. Так что, в принципе, они сразу же взяли быка за рога в полном смысле этого слова.

Пока миссия ОБСЕ приступает к активной работе, их коллеги по наблюдательному цеху уже давно мониторят. Национальных наблюдателей аккредитовалось более 6 сотен — почти полтысячи из них, кстати, представители общественных организаций, 72 человека — от политических партий. Миссия СНГ насчитывает около пяти десятков человек, но к 10 сентября планируют увеличить численность еще на 10 представителей.

Павел Юркевич заглянул в одну из территориальных избирательных комиссий в Минске в качестве международного наблюдателя. Это его первая политическая кампания. Сравнить, может, и не с чем, но зато свежий взгляд и абсолютно объективное мнение.

Павел Юркевич, международный наблюдатель миссии СНГ:

Мы задаем какие-то уточняющие вопросы, если они появляются. Если есть какая-то необходимость в обозрении подписных листов, комиссия тоже не препятствует этому. Вся информация для нас, можно сказать, открыта в случае необходимости.

В территориальной избирательной комиссии заседание. Впрочем, кроме собственно заседания, наблюдателя, конечно, интересует и сама проверка собранных претендентами подписей.

Павел Юркевич, международный наблюдатель миссии СНГ:

Интересовала информация, содержащаяся в докладах членов комиссии, проводивших проверку подписей кандидатов. Это информация о том, какие подписи по каким-то основаниям были не допущены к проверке либо признаны недействительны.

Прямо сейчас члены комиссии заняты проверкой подписных листов двух претендентов.

Нарекания встречаются, то листы выглядят так, как будто их отпечатали, а не заполнили вручную. Впрочем, на такой случай можно запросить экспертизу. То данные неполные — в номере паспорта, например, слишком мало или слишком много цифр. Обычная невнимательность члена инициативной группы, но автограф в таком случае уже не будет засчитан. Чтобы признать подпись действительной или нет, как правило, хватает визуальной проверки. Но иногда приходится прибегать к дополнительной проверке, тогда члены комиссии запрашивают нужную информацию и посещают потенциальных избирателей.

Говорить о результатах, понятно, пока рано. Территориальные избиркомы рассчитывают завершить проверку к 1 сентября. Регистрация кандидатов в Президенты по плану с 6 по 15 сентября. На данном этапе в территориальной комиссии качеством работы инициативных групп вполне довольны.

Николай Бурый, председатель Центральной районной избирательной комиссии Минска:

Если после проверки 20% подписей в подписных листах окажется, что 20% из проверенных признаны будут недействительными, то тогда назначается вторичная проверка. На вторичную проверку таким же способом произвольно из общего количества листовок выбирается еще 15%, они проверяются. Если во второй проверке окажется та же самая картина, то тогда комиссия имеет право признать все листы, сданные в этот округ, недействительными.

В стране образовано 6080 участковых избирательных комиссий. Это почти 67 тысяч человек. Еще 49 комиссий — за рубежом. Им предстоит непосредственная работа с гражданами — направить приглашение, а затем и организовать голосование. На повестке дня, а точнее, всего оставшегося до выборов времени, еще один немаловажный пласт работы — проверка списков избирателей, причем продолжаться этот процесс будет до финального этапа, ведь до 11 октября ситуация на каждом участке может измениться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.