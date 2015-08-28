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Выборы Президента Беларуси-2015: 10 тысяч 805 человек вошли в участковые комиссии Минской области

28 августа 2015 14:51
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Новости Беларуси. 10 тысяч 805 человек вошли в участковые комиссии Минской области. В состав комиссий по выборам Президента Беларуси включены более 5 тысяч граждан путем подачи заявлений, 913 представителей делегировали трудовые коллективы, еще 4,5 тысячи человек – общественные объединения и политические партии.

Всего в Минской области образовано 1032 участка для голосования. Из них 37 участков расположено на территории санаториев, профилакториев, домов отдыха, больниц и других медучреждений и являются закрытыми, 8 откроются в воинских частях.

Выборы Президента Беларуси состоятся 11 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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