Александр Лукашенко: Вопрос управления – вопрос № 1 будущей пятилетки

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка президента по Брестской области. Александр Лукашенко 28 августа посещает Каменецкий район.

В «Беловежском» глава государства ознакомился с состоянием дел на молочно-товарных фермах, которые были присоединены к аграрному комплексу. По поручению президента, фермы были реконструированы. Это позволило вдвое увеличить производство молока.

В ходе посещения Александр Лукашенко посмотрел, как налажен технологический процесс на фермах, где сегодня получают продукт высокого качества. Сейчас на первый план выходят вопросы кадровой политики. На базе таких хозяйств могут обучать будущих управленцев для АПК.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будущий год в сельском хозяйстве будет Годом культуры земледелия. Вот это главное. Я сюда еще включаю мелиорацию. Мы очень большой упор сделаем на мелиорацию. Никакой там лишней поддержки и так далее. Мелиорация, дисциплина, кадры. Надо корни ломать у управления, а управление – это руководитель. Но я еще раз говорю: надо при каждом вот таком хозяйстве (тогда у нас было 60 маяков). Для чего я давал деньги туда и поддерживал еще при том же Попкове? Для чего? Для того, чтобы мы там создавали школы, чтобы там 10 человек, будущих руководителей, в течение одного года, год надо, чтобы цикл прошел. Чтобы он видел и технологию, и дисциплину. Ни в одной академии, ни в одном вузе мы не научим кадры. Неужели это не понятно? Надо, чтобы он духом этим проникся, чтобы он с доярками поработал, заведующими фермами, в растениеводстве бригадирами, начальниками участков. Но, главное, чтобы он посмотрел, как работает современный руководитель, увидел эту технологию, заболел этим. Они все сразу не сделают. Заболел этим. Он будет знать, к чему идти. Вы сидите, руки сложив, в Правительстве, думаете, что кто-то это сделает за вас. Вопрос управления – вопрос № 1 будущей пятилетки.

Президенту доложили, как завершается уборка зерновых, как идет заготовка кормов. Речь шла и о развитии Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.