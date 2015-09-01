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Выборы Президента Беларуси-2015: ЦИК обнародовал первые данные о достоверности подписей

01 сентября 2015 17:05
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Новости Беларуси. ЦИК Беларуси 1 сентября обнародовал первые данные о достоверности подписей, представленных на проверку инициативными группами потенциальных кандидатов в президенты. Исходя из этих сведений, список выдвиженцев продолжает сокращаться.

Больше всего достоверных подписей собрано инициативной группой действующего главы государства Александра Лукашенко. Инициативные группы Виктора Терещенко не собрали необходимого количества достоверных подписей, чтобы он стал кандидатом на главный пост. Инициативные группы пока не подвели Сергея Гайдукевича, Николая Улаховича, Татьяну Короткевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрацию кандидатов на высший государственный пост ЦИК планирует провести 10 сентября.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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