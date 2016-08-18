«Всё зависит от тона, заданного в первые минуты работы»: каким будет парламент нового созыва – мнение главы ЦИК

Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Лидия Михайловна, на фоне словесных, да и не только словесных баталий в других парламентах, которые мы можем видеть в выпусках новостей - то, что происходит в нашем парламенте нынешнем достаточно спокойным можно назвать. Вы сами говорили неоднократно, что нельзя говорить про парламент, что это – не место для дискуссий. Это как раз место для дискуссий — именно в споре рождается истина. Как вы думаете, по вашему предчувствию, станет ли более полемичным парламент следующий?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, тут очень всё зависит от того тона, который будет задан буквально в первые минуты работы этого парламента. Вот уже то, что выборы обязывают к какой-то полемичности. И именно избирательные комиссии понуждают кандидатов ряда избирательных округов вот хотя бы в трёх регионах всех обязательно участвовать.

Это уже настраивает на то, что кандидатам не удастся отсидеться, потом избранным депутатам – отсидеться в тени.

Их уже настраивают на будущую такую работу. Работу, которая связана и со средствами массовой информации, и с полемикой в парламенте, и с полемикой на международной арене. Мне очень хотелось бы, чтобы наши депутаты активнее были на международной арене, чтоб мы отстаивали, мы защищали свою страну — мягко, деликатно, политкорректно, разумеется. Но при этом больше позитива поставляли тем, кто здесь не бывал, не знает и зачастую обладает информацией, полученной только из средств массовой информации, зачастую абсолютно ангажированных. Вот как мне говорят послы: не сказать, что здесь нет свободы слова – где-нибудь в Европе – но существует определённая тенденция, тренд, в котором двигаются все средства массовой информации. И любое иное инакомыслие просто превращает это средство массовой информации в изгоя. То есть, таковы традиции существования прессы там. Вот так подавалась Беларусь раньше. И то, что вот минские переговоры – они изменили ситуацию, и выборы Президента, и вот сейчас та широкая полемика, разнообразие политических сил, которые сейчас представлены, идут на выборы. Кстати, это оценили уже наблюдатели от Совета Европы, от ОБСЕ и указали, как позитивный момент то, что у нас много кандидатов, и что они совершенно разнообразные. Не скажешь, что они все двигаются в одном направлении и смотрят друг на друга. Нет, это разные люди, с разными взглядами, с разными программами и так далее.

То есть, у избирателя получился выбор. И тут кандидатам нужно ничего не испортить.

Во-первых, работа сейчас с избирателями, обязательно участвовать во всех проектах, которые предлагают средства массовой информации, конечно. Обязательно делать свои печатные продукты, то есть, поставлять избирателю информацию о себе. Вот это вот обязанность. Поэтому я думаю, что, если этот тон продолжится, и он будет задан буквально в начале, ну, вот пройдут, предположим, альтернативные выборы спикера парламента – и это нормально. Это уже будет толчок, это будет показатель для большинства депутатов, что парламент – это место, где будет предлагаться и альтернативное мнение, альтернативные позиции и альтернативные кадровые вопросы.