Парламентские выборы в Беларуси: портрет Свислочского избирательного округа

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты сейчас приступили к самому активному этапу – агитации. Каждый из них рассчитывает на поддержку своих избирателей. Программа «Столичные подробности» продолжает знакомить минчан с 20 столичными избирательными округами.

Свислочский избирательный округ располагается в двух густонаселенных столичных микрорайонах – Лошице и Серебрянке. В округе 25 садиков, 13 школ, 6 учреждений здравоохранения, кинотеатр и историческая жемчужина – Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Здесь активно уплотняют застройки и возводят новые жилые дома и здания.

«Капитальные вложения» округ активно делает и в здоровье подрастающего поколения. После капитального ремонта открылась 7-я городская детская поликлиника. Здание утеплили, установили новую мебель и реконструировали бассейн. В современных кабинетах размещается хирургическое, стоматологическое, 3 педиатрических отделения и городской центр лечения гемангиом.

Ольга Медведева:

Конечно, хорошо, что отремонтировали, что есть где с детьми позаниматься, бассейн. Приятно зайти в отремонтированное помещение.

А вот и подарок самым спортивным минчанам. Так, после реконструкции открылся Центр олимпийского резерва по гребным видам спорта. Занимается здесь более 500 человек. Современные гребные тренажеры, универсальный спортзал – настоящая кузница будущих олимпийцев нашей страны.

Самым долгожданным объектом для горожан стала новая современная школа № 51. На ее территории разместилось несколько спортивных залов, музейная экспозиция, интерактивный тир и 41 класс. А чтобы грызть гранит науки было комфортно, школьные кабинеты оформили в необычных стилях. Создан в учреждении и проект «электронная школа».

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Свислочском избирательном округе отдадут 67 тысяч 813 жителей.