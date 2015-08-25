Встреча с руководителем группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Парламентом Беларуси состоялась в Минске

Новости Беларуси. У Беларуси и Ирана большой потенциал экономических отношений. Об этом 25 августа шла речь в Палате представителей нашей страны. Там состоялась встреча с руководителем группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Парламентом Беларуси.

Стороны выразили уверенность, что нынешний визит иранской делегации послужит дальнейшему развитию взаимодействия между нашими государствами по всем направлениям.

Али Каиди, руководитель группы дружбы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Парламентом Республики Беларуси:

У Беларуси особое место во внешней политике и культуре Ирана. Поэтому мы очень стараемся развивать наши отношения во всех сферах. Особенно в сферах экономики, культуры, технологий. И мы хотим таким образом активизировать наши экономические связи и активизировать совместные экономические комиссии Ирана и Беларуси.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Традиционно дружеские добрые отношения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран, несмотря на санкционную политику, проводимую со стороны США и Запада в отношении Ирана, не прекращались. Безусловно, это не могло не сказаться на потенциале этих отношений, но они не прекращались. И сегодня, когда достигнуто соглашение между Ираном и шестеркой посредников по иранской ядерной программе, у нас появляются новые возможности для дальнейшего всестороннего развития с Исламской Республикой Иран.

Сейчас Беларусь и Иран реализуют ряд крупных совместных проектов. Так, в 10 км от Минска на площади более 200 тысяч квадратных метров работает самый большой в нашей стране логистический центр «Прилесье». Еще один белорусско-иранский проект – торгово-развлекательный центр «Магнит-Минск». Он расположился недалеко от Национальной библиотеки и пока находится в стадии строительства.

Дипотношениям Беларуси и Ирана уже более 20 лет. Страны активно развивают экономическое и межрегиональное сотрудничество. Взаимный товарооборот в 2014 году составил около 130 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.