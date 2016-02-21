Встреча Александра Лукашенко с Правительством: какие акценты расставил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Начнем с большого экономического блока. Хотя и экономически окрашенной политики на неделе тоже было достаточно. Это и наши партнеры по СНГ, и более дальний азиатский вектор – Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана в телефонном режиме с Александром Лукашенко обсудили дальнейшую стратегию сотрудничества.

Кстати, в 2016 году в Пакистан белорусский лидер отправится с визитом. 200-милионная страна для нас – новый обширный рынок и, как говорится, непаханое поле в том числе для белорусской техники. И серьезные шаги в этом направлении уже сделаны в 2015 году.

В ближайшие дни, во-вторых, ждем много союзной риторики. Минск на будущей неделе принимает Высший госсовет Союзного государства. И в-третьих, конечно же, западный вектор белорусской экономической политики: отмена Евросоюзом санкций в отношении нашей страны – здравый и вполне прагматичный шаг.

Таковы акценты уходящей недели. А вот какие акценты Президент расставил во время большого разговора с Правительством.

Что такое кризис и что делать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всякие разговоры, извините меня, превратившиеся в болтовню, по поводу некоего кризиса неприемлемы. Никакого кризиса нет, кризис у нас в голове. Изменились условия, по отдельным направлениям изменились существенно. Ну и что? Это что, впервые в нашей истории? И не только нашей. Мы знаем, как работать в этих условиях, как на них реагировать.

Слушайте, у нас что, война? У нас что, катастрофа, землетрясение, что мы должны вилять, меняя постоянно курс? Да, изменились условия. Да, немножко будет сложнее. Но резать по живому людей, отбирая последние деньги из карманов у половины населения, никому не позволено. Из этого исходите. Главное – это человек. Поэтому решения, которые мы примем по результатам обсуждения, не должны негативно повлиять на социальную сферу.

Поле экономической работы: от импортозамещения до экспорта.

Александр Лукашенко:

Основные направления работы ясны давно: экспорт, рациональное импортозамещение. Иначе говоря, ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом и даже по тем позициям, которые производим у себя в стране. Таким образом мы на откуп кому-то отдали внутренний рынок и героически боремся за эти 3-5 миллиардов, которые отдали на внешних рынках. Разве это нормально?

Удешевить себестоимость белорусских товаров на 25%.

Александр Лукашенко:

Конкретная цифра: снижение себестоимости на 25%. И эту цифру снижения не удастся никому нарисовать. Пойдете под суд, если попробуете это сделать. У нас что, нет возможности себестоимость сократить на 25%? Вы же посмотрите: мы в 10 раз отстаем от Западной Европы, имея лучшие цены на сырье и энергоносители.

50 тысяч новых рабочих мест в 2016 году.

Александр Лукашенко:

Главное, чтобы человек был занят, чтобы он знал, куда ему идти утром и откуда возвращаться в семью вечером с заработанным рублем. Вот что сегодня главное. Вот и вся реформа. Дайте человеку работу, как я уже говорил, и спросите с него за эту работу, чтобы он все четко исполнял.

Россия подставит Беларуси плечо.

Александр Лукашенко:

Россияне, при всей сложности, устами и премьера, и президента России, с которыми я дважды встречался за неделю, прямо сказали: «У нас нет другого выхода, как поддерживать Беларусь. Мы видим некие разрывы в финансировании и так далее, мы поможем».

Окно в Европу: ЕС снял санкции с Беларуси.

Александр Лукашенко:

Евросоюзовцы молодцы, они поняли, что есть момент и вовремя надо отойти от этого блокового мышления и противостояния с Беларусью. Поэтому давайте будем действовать по заимствованиям у банков Евросоюза, по совместным проектам, по работе с Европейским банком реконструкции и развития. Это большой и сильный сигнал для инвесторов. Поэтому в этом ключе надо шевелиться, надо начинать работать.

Кадры решают все.

Александр Лукашенко:

Ряд должностных лиц оказались неподготовленными для руководства в современных условиях, поэтому нет и должного эффекта. Некая, якобы, боязнь принятия самостоятельных решений стала общей порочной практикой. Хотя я в это не верю. Никто никому не мешает принимать решения. Опять болтовня. Кто мешает руководителю принять решение производить в большем объеме качественную продукцию? Кто? Никто. Кто этому руководителю предприятия мешает продать эту качественную продукцию по максимально выгодной и высокой цене? Никто. Но когда этот руководитель спихнул продукцию на рынки и не получил деньги, конечно, с него придут и спросят. Это мое жесткое требование. А как бы вы хотели? А как бы вы хотели? Вот и вся боязнь. А если кто-то боится, это жулик, типичный жулик, который не принимает решения, потому что, видимо, не видит выгоды для себя. Или малохольный, малодушный человек, ему не место в руководящем корпусе. Поэтому давайте закончим эти разговоры о боязни принимать решения. Принимайте. Даже если вы ошибетесь, не на собственный карман, вы всегда будете прощены. За ошибки не наказывают.