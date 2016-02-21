По поручению Александра Лукашенко в Беларуси прошла проверка готовности территориальных войск

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе проверили готовность территориальных войск. Такое поручение дал Президент во время встречи с участниками сбора по территориальной обороне. Недавно созданные войска призваны в случае необходимости дополнить действующую армию и встать на защиту жизненно важных для страны объектов. Поэтому должны быть подготовлены и оснащены не хуже, чем профессиональные военные.

Систему территориальной обороны начали создавать в Беларуси 15 лет назад. Уже тогда стало ясно, что бойцы запаса могут оказать серьезную помощь регулярным войскам и взять на себя не свойственные им функции. Это, главным образом, защита городских объектов: заводов, электростанций, хлебокомбинатов. На международный опыт надежды мало, ведь в случае чего свою землю защищать.

Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Конечно же, мы все учитываем. Учитываем все положительные моменты, которые есть, но при этом мы учитываем менталитет нашего народа, учитываем особенность нашей инфраструктуры, учитываем нашу местность. И, конечно же, все это в комплексе применяем, стараемся, чтобы на практике все соответствовало и могло сработать наиболее эффективно.

Последнее учение войск территориальной обороны датировано маем 2015 года. В Гомельской области таким образом отработали усиление госграницы. Но всплыли недоработки командного состава. Новый этап теории и практики предварил разговор с Президентом. С одной стороны стола – руководители силового блока, напротив – губернаторы. Им уже на следующий день предстоит выезд на полигон совсем не для экскурсии. Пока же речь об эффективности системы в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее время, я это не скрывал, меня беспокоит то, что, знаете, как часто у нас в истории бывало: на бумаге все хорошо, а не дай бог что-нибудь коснется, мы потом начинаем миллионами человек закрывать просчеты верховного командования, как это было в последней войне. Прошлепали, все умиротворяли агрессора, прошлепали нападение и через месяц они уже были под Смоленском. Вот этого произойти не должно. Никакого формализма быть не должно. И вы видите и чувствуете сами, что в последнее время мы без всякой помпы, без всяких масштабов проводим учения, проводим проверку Вооруженных Сил, как это делает министр обороны под контролем госсекретаря. Они мне постоянно об этом докладывают. Мы переоснащаем наши Вооруженные Силы, отдавая приоритет мобильным компонентам. Вот планы есть, объекты есть, бумаги есть, на бумагах – люди, командиры и прочее. А готовы ли мы действовать в военных условиях и задействовать всю территориальную оборону?

Вопрос в адрес Совета безопасности. Это ведомство курирует состояние дел в войсках территориальной обороны. Проблемы есть.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Проблемой является недостаточный уровень подготовки руководителей местной власти в вопросах территориальной обороны. У нас создана в стране и уже несколько лет существует система подготовки должностных лиц, в том числе исполнительных комитетов по вопросам территориальной обороны. Но до настоящего дня исключением этой системы были именно первые лица районов и областей. Они не были охвачены этой системой подготовки.

Александр Лукашенко:

То есть бойцов готовили, начальников – нет.

Станислав Зась:

Участвовали и замы.

Действия губернаторов должны быть отработаны до автоматизма. Генеральские погоны обязывают быть в теме. Тем более, что впереди контрольная проверка.

Александр Лукашенко:

Госсекретариату поручаю, чтобы в какой-то промежуток времени – выбрать это время надо – мы могли по моей команде задействовать войска территориальной обороны в районе каком-то, я укажу за сутки, в городе каком-то и на другой территории в масштабах области. И посмотрим, как действуют войска территориальной обороны.

Председатели Областных и Минского исполкома практиковались на базе 120-й отдельной механизированной бригады. Во-первых, опробовали личное оружие офицера, затем дело дошло и до ручного гранатомета.

Новые образцы вооружений – обязательная программа обучения: противопехотные мины, зенитные установки, современные информационные центры. Минимум, который должен знать каждый командир.

Станислав Зась:

В их деятельности масса проблем других. И злободневных, и очень важных, которые нужно решать. Но мы все понимаем, что этим тоже нужно заниматься. Мы понимаем, что если станет горячо, то учиться будет поздно. И надо будет работать.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы достаточно много новой информации получили, которую будем сегодня отрабатывать в районах вместе с председателями райисполкомов. Все одинаково сложно, если делать все правильно. Для этого нас и учат, чтобы мы знали алгоритм действий и выполняли все технологично.

Какими должны быть территориальные войска? В идеале, для охраны всех важных объектов в стране требуется около полумиллиона человек. Понятно, что держать в готовности столько людей невозможно. Так что требуется оптимальный вариант, который будет учитывать реальную ситуацию. Первым делом надо определиться с численностью и составом таких формирований.

Александр Лукашенко:

В каждой области, городе Минске необходимо более четко определить нужное количество территориальных войск для отражения военной угрозы. Мы только что говорили, что у нас есть общее количество, мы знаем, где у нас батальоны, роты, отделения и прочее. Систему, структуру, бумаги, планы – мы это создали. Теперь надо еще раз, вернувшись к этому, посмотреть. По задачам я уже сказал. Возможно, увеличатся какие-то задачи, добавятся для территориальных войск, для войск территориальной обороны. Но надо посмотреть, какие объекты мы будем охранять, может, появятся еще объекты, которые надо охранять.

Не менее важен финансовый момент. Содержание сил территориальной обороны стоит денег. Средства исправно выделяют, и Президент требует усиленного контроля и эффективных закупок.

Александр Лукашенко:

Мы выделяем средства на закупки оснащения территориальной обороны. Выделены они и в этом сложном году. И к этим закупкам следует относиться взвешенно. Надо покупать то, что сегодня очень нужно и нужно будет в случае войны. Закупая современные средства связи, приоритет отдавать продукции отечественного производства.

Сбор прошел накануне Дня защитника отечества. Этот праздник традиционно широко отмечается в нашей стране. И Президент на встрече в том числе с «гражданским составом» сил территориальной обороны подвел символический итог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Наша встреча с вами накануне нашего праздника, поэтому я хочу всех вас, военнослужащих, все вы военнообязанные, поздравить с этим светлым праздником, настоящим праздником, хотел сказать, мужским, но это уже праздник не только мужской. Это праздник всего народа, потому что защитниками государства является весь народ.