Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечают 30 июля по инициативе Беларуси

Новости Беларуси. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечает 30 июля мировое сообщество. В этом году он был провозглашен Организацией Объединенных Наций по инициативе Беларуси. Ее соавторами выступили 53 государства, в том числе Азербайджан, Армения, Россия, США и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, наша страна первой на постсоветском пространстве развернула широкомасштабную кампанию в борьбе с этой мировой проблемой, а в 2010 стала инициатором создания так называемой Группы друзей. Сегодня в неё входят 22 государства.

В целом за последние 15 лет в Беларуси проделана огромная работа по искоренению современного рабства. За это время масштабы торговли людьми и связанные с ней преступления сократились в 8 раз.

Ее правда больше походит на сюжет фильма. 17 лет назад мать Ольги — уроженка Минска — вместе со своей четырехлетней дочкой отправилась в Молдову. Жизнь на чужбине у женщины не задалась: она занималась попрошайничеством, а спустя несколько месяцев потеряла дочь. Как выяснилось, девочку забрали цыгане, после чего продали знакомым в семью. Там Ольгу окрестили Марией и растили по цыганским обычаям. Но спустя семнадцать лет девушка узнала правду о своем происхождении, а благодаря тесному взаимодействию белорусских сыщиков с полицией Молдовы смогла найти родных и вернуться на Родину.

Ольга Романович:

Отправили тете мою фотографию с детства, поговорили с ней, в скором времени должна получить паспорт белорусский.

Ольга связывает свое будущее с Беларусью и старается забыть тот факт, что когда-то четырехлетней девочкой ее продали. Впрочем, «живым товаром» чаще становятся взрослые. Недаром в криминальном мире торговля людьми по прибыльности занимает третье место. За последние 10 лет более пяти тысяч белорусов стали жертвами современного рабства. В лидерах — сексуальная и трудовая эксплуатация. А ведь все начинается с «заманчивых» контрактов.

Зейнал Гаджиев, глава Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь:

Главное, чтобы люди были информированы, чтобы знали. Когда они выезжают куда-то, заранее знали, куда едут, что их ожидает. Было бы лучше, если бы контракты были подписаны заранее.

Сергей Колтун, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

За последние десятилетия было ликвидировано 22 международные преступные организации, 83 организованные преступные группы, осуждено 2150 трафикеров. Мы не ослабеваем наши усилия. Сегодня трафикеры для личной безопасности стараются избегать приезда в Беларусь, а ожидать поставку живого товара в стране назначения.

В 2010 Беларусь стала инициатором создания так называемой Группы друзей. Сегодня в неё входят 22 государства. Кроме того, Беларусь стала единственным государством, которое не будучи членом Совета Европы, присоединилось к его Конвенции о противодействии торговле людьми. А сегодня весь мир впервые отмечает день борьбы с этой международной проблемой. В календаре эта дата появилась благодаря инициативе Беларуси. Ее поддержала Организация объединенных наций.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь является одним из инициатором очень многих инициатив по этой тематике в ООН на самых различных форумах. Как только речь заходит о борьбе с торговлей людьми, обязательно в любом выступлении в самом позитивном плане упоминается Республика Беларусь и действия нашей страны по борьбе с этим злом.

Принимать решение о трудоустройстве за рубежом, выезде за границу с целью замужества или обучения нужно обдуманно, утверждают эксперты. Поэтому задача государства - создать цивилизованные условия миграции и вооружить людей необходимой информацией, чтобы до минимума снизить для них риск оказаться в сложной ситуации.

Владимир Маргевич, заместитель начальника управления внешней трудовой миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Если же все-таки какие-то моменты появились, человек должен обратиться в Посольство Беларуси либо в консульское учреждение, либо сущесвует представительство международной организации, консультационные пункты. Граждане с собой должны иметь копии документов, которые имеются, денежные средства и медицинские страховки для того, чтобы как-то обезопасить себя.

Возможно, Беларусь станет инициатором еще не одной подобной инициативы, ведь работа по борьбе с торговлей людьми не останавливается ни на минуту.