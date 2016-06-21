Всебелорусское народное собрание начинается 22 июня: чему посвятит речь Президент и что обсудят делегаты

Новости Беларуси. Минск встречает делегатов пятого Всебелорусского народного собрания. Две с половиной тысячи представителей различных сфер и профессий завтра во Дворце Республики будут принимать судьбоносные решения.

Во время открытия народного вече выступит Президент. Ожидается, что Александр Лукашенко подведёт итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения.

Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты Всебелорусского народного собрания практически из всех областей уже находятся в Минске. Все они готовы делиться мнениями, выдвигать новые идеи и обсуждать планы на ближайшее будущее.

В столицу делегаты пятого Всебелорусского собрания начали прибывать с самого утра. Первая точка, где ждали представителей трудовых коллективов – Октябрьская площадь. Во Дворце Республики – традиционная фотография на память. Казалось бы, протокольная церемония, но участники всенародного форума уверены – это уникальная возможность познакомиться с коллегами и обсудить нюансы предстоящего большого диалога.

Елена Тюха, начальник цеха свинокомплекса ЗАО «Клевица»:

Мне важно, как страна живет, как будущее будем строить. Хочется, чтобы нашим детям тоже жить в нашей стране было хорошо и комфортно. Единственная возможность, где вся республика может говорить о своих проблемах. И я уверена, что это будет услышано и что-то изменено в лучшую сторону. Всегда одна голова хорошо, а две лучше.

Прибывающие в столицу участники форума признаются - быть делегатом Всебелорусского народного собрания почетно, ответственно и волнительно. Ведь одно дело – смотреть репортаж со столь масштабного форума по телевизору, совсем другое – являться его непосредственным участником, иметь право высказаться. Николай Артюшкевич – делегат со стажем. «Держать» слово за всех аграриев района он будет уже в пятый раз.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского районного исполнительного комитета:

В основном, программа выполнилась. И это очень важно. Потому и постоянное поступательное движение Республики Беларусь в социально-экономическом развитии нашей страны. Это прямое общение с каждым гражданином республики. Мы, делегаты, приехав на места, доводим это до каждого нашего избирателя, кто нас избирал. Такая форма очень важна и очень действенная.

Каждый о вопросах своей сферы, вместе о будущем страны. Всебелорусское народное собрание объединяет людей самых разных профессией. Все они готовы делиться мнениями, выдвигать новые идеи и обсуждать планы на ближайшие пять лет. На поистине народном форуме определяется стратегия и основные направления развития страны. Дискуссия по проблемным вопросам социально-экономического развития ожидается серьёзная. Тем важнее услышать «голос» не только каждого делегата, но в их лице – каждого трудового коллектива.

Андрей Дудкин, командир бригады специального назначения:

Меня волнуют проблемы военных. Но проблемы военных решаются тогда, когда решаются экономические проблемы, в целом, в стране. Как военные, мы сильные, как военные, мы знаем свое дело. Надо немножко приодеться, соответствовать нынешнему времени, иметь немножко лучше где-то вооружение. А так – достаток у нас есть

Александр Бельский в Минск прибыл не просто «себя показать». Молодой человек уверен – народное собрание – своеобразный «мозговой штурм». Потому и к участию в нем подготовился основательно – «вооружился» мнениями и преподавателей и однокурсников. Через социальные сети Александр развернул масштабный проект «виртуальный делегат» и собрал почти сотню предложений по развитию системы образования в следующую пятилетку.

Александр Бельский, студент Могилевского государственного университета:

Современный студент переходит на 4-летнее обучение. Чувствует реальную перегруженность его дополнительными дисциплинами. Это всё, к сожалению, происходит в ущерб дисциплинам по специальности. И студенты сейчас просят, что бы большее количество часов было по дисциплинам именно фундаментальным.

Светлана Владимировна возглавляет Полоцкую городскую поликлинику. Во Всебелорусском собрании врач участвует уже в третий раз. Тем не менее, признается: сегодня, как никогда, чувствует ответственность. Медицина в витебском регионе в нынешнюю пятилетку вступила «в новую эру развития». За эти годы в здравоохранение Витебщины государство вложило более триллиона рублей. Реконструировано три сотни медицинских учреждений, из них почти половина – поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности. Здравоохранение по-прежнему остается в списке государственных приоритетов. В проекте новой пятилетней Программы развития страны ставка – на современные технологии.

Светлана Одинцова, заведующий Полоцкой центральной городской поликлиникой:

Мы достигли хорошего этапа в развитии в разных направлениях. И в онкологии, и в кардиологии, по укреплению кадрового вопроса, материально-технической базы. И когда такой уровень высокий, ответственность дальнейшего развития ещё высока. Кому много дано, с того много и спросят.

Следующая точка в маршруте следования делегатов народного вече — музей истории Великой Отечественной войны. Место, безусловно, символичное и дорогое каждому белорусу. А тут еще и собрание народное — накануне 22 июня... Галина Николаевна — историк по образованию. Под прозрачно-золотым куполом — в зале Победы — уже не в первый раз, сюда и с учениками на экскурсию, и с детьми. Говорит, 75 лет тому от характера и мужества наших дедов зависела судьба Родины, сегодня (ну как минимум на ближайшие пять лет) она в руках делегатов. Представлять интересы страны Белякова будет не в первый раз. Еще будучи студенткой, участвовала в третьем народном форуме, а потому знает — результат не заставит долго ждать.

Галина Белякова, заместитель директора средней школы №34 Могилева:

Я, как участник 3-его Всебелорусского народного собрания – была ещё досаточно молодым участником – и поэтому меня больше интересовал вопрос, конечно, молодёжной политики. Это – трудоустройство молодёжи и то, что наше государство старается обеспечить первое рабочее место для нашего молодого поколения – это очень важно

В мемориальном зале, где увековечены имена Героев Советского Союза, названия воинских частей, партизанских соединений, бригад и отрядов, делегаты оставляли записи в книге гостей. Именно в этой части музея традиционно проходят самые торжественные мероприятия. Сегодня, общаясь с коллегами и земляками, делегаты словно репетируют завтрашнюю, уже официальную встречу.

Олег Алекса, начальник отдела по работе с персоналом банка:

Очень надеюсь на то, что в очередной раз мы продемонстрируем единство власти и народа. В очередной раз мы увидим, что у нас, всё-таки, власть, действительно от народа. Поскольку те проблемы, которые сегодня есть в экономике, в первую очередь, наверное, они не замалчиваются. И мало этого, сегодня говорится о том, что пути выхода – они действительно есть. Надо только хорошо трудиться.

10 экспозиционных залов, нескончаемый поток слушателей. Кстати, в музее признались, двери не только для делегатов, но и зарубежных гостей (а это представители стран Содружества, Израиля, Германии, Италии, США — всего порядка 20 стран) сегодня будут открыты до 10 вечера.

Петр Жарков, зарубежный гость V Всебелорусского народного собрания (США):

Я представляю белорусскую ассоциацию на Среднем Западе, мы собираемся продавать наши белорусские продукты на американский рынок. То бишь, молочные продукты, мясные продукты и текстильные. Мы хотим принести в Америку белорусскую культуру, белорусский язык, белорусскую историю, белорусский фольклор, чем я и занимаюсь сам лично.

Уже завтра пятое Всебелорусское собрание станет главным событием в жизни страны. Церемония открытия будет транслироваться по основным телеканалам и Первому национальному каналу радио. Начало запланировано на 12.00. Телеверсия наиболее ярких моментов форума выйдет в вечернем эфире белорусского телевидения в 9 часов.