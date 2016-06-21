Делегаты V Всебелорусского народного собрания 21 июня съезжаются в Минск

Новости Беларуси. Накануне грандиозного события. Делегаты V Всебелорусского народного собрания 21 июня съезжаются в столицу из всех регионов страны. Уже 22 июня они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на следующую пятилетку. Делегаты смогут предлагать свои инициативы и идеи по дальнейшему курсу страны. Для этого в зале будут работать свободные микрофоны.

Всего в столице соберется 2,5 тысячи белорусов от каждой области и Минска. Будут представлены все слои общества. Также приглашены около 150 гостей, почти 100 из них - представители зарубежных стран.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Я думаю, что в центре внимания будут находиться вопросы экономики. Страна вступила в новую пятилетку, и, конечно, все мы хотим, чтобы ситуация в экономике улучшилась. Правительство внесло проект программы на Всебелорусское собрание, которое будет являться предметом обсуждения.

На протяжении всей работы Всебелорусского народного собрания, 22 и 23 июня, будет работать многоканальная горячая телефонная линия. Набрав номера каждый желающий сможет задать вопрос, озвучить свои предложения или высказать пожелания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.