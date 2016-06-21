Церемония открытия пятого ВНС состоится 22 июня: делегаты настраиваются на серьёзную работу

Новости Беларуси. Минск готовится принять делегатов пятого Всебелорусского народного собрания. Уже в ближайшие часы представителей регионов ждут на Октябрьской площади.

Первыми здесь собрались участники форума, выбранные в столице. Это, напомню, 400 человек. Всего обсуждать итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и вырабатывать план на следующую пятилетку будут 2,5 тысячи белорусов.

Церемония открытия пятого Всебелорусского народного собрания состоится 22 июня в полдень. Прямую трансляцию будут вести белорусские телеканалы и государственное радио. С докладом во время форума выступит Президент. Ожидается, что Александр Лукашенко подведёт итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения.

Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие и во второй день работы форума.

Его участники сегодня посетят музей истории Великой Отечественной войны. Отправной точкой встречи, традиционно, становится фото на память. На ступеньках Дворца Республики, где завтра начнётся всенародное вече, делегаты от каждого региона настраиваются на серьёзную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.