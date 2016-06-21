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Уникальная электронная программа обучения: директор школы из Березинского района поделится на ВНС своим опытом

21 июня 2016 16:03
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Новости Беларуси. «Обсудим вместе». Идут последние приготовления к масштабному народному вече. Делегаты Пятого Всебелорусского народного собрания уже собирают чемоданы и вносят контрольные правки в свои предложения по развитию страны.

Уже совсем скоро им придется подвести итоги прошлой пятилетки и построить планы на ближайшее будущее.

Делегат от Березинского района – директор Поплавского детского сада-средней школы Виталий Дудко предложит коллегам опыт своего учебного заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Виталий Дудко # Пяты Усебеларускі народны сход

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