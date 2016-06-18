Прямой эфир

Задать вопрос или озвучить предложение: во время ВНС будет работать многоканальная телефонная линия

18 июня 2016 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Уже на следующей неделе Минск станет площадкой, которая соберет две с половиной тысячи делегатов со всей страны.

Все они приедут в Минск, чтобы  выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться стране дальше. По сути, определить план действий на предстоящие пять лет.

Впрочем, возможность озвучить свою позицию будет у каждого белоруса. На протяжении всего форума, 22-го и 23 июня, будет работать многоканальная горячая телефонная линия.

Каждый желающий сможет задать вопрос или озвучить свои предложения или пожелания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

# Пяты Усебеларускі народны сход

Другие новости рубрики

Все новости
«Белая Русь» начнёт выдвигать кандидатов в депутаты 3 июля
18 июня 2016 13:34

«Белая Русь» начнёт выдвигать кандидатов в депутаты 3 июля

Старт движения электропоездов «Гомель-Минск» и строительства детской больницы: рабочая поездка Президента в Гомельскую область
17 июня 2016 17:40

Старт движения электропоездов «Гомель-Минск» и строительства детской больницы: рабочая поездка Президента в Гомельскую область

От инвестиций до молодежи: проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен для обсуждения
17 июня 2016 17:39

От инвестиций до молодежи: проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен для обсуждения