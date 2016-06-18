Задать вопрос или озвучить предложение: во время ВНС будет работать многоканальная телефонная линия

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Уже на следующей неделе Минск станет площадкой, которая соберет две с половиной тысячи делегатов со всей страны.

Все они приедут в Минск, чтобы выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться стране дальше. По сути, определить план действий на предстоящие пять лет.

Впрочем, возможность озвучить свою позицию будет у каждого белоруса. На протяжении всего форума, 22-го и 23 июня, будет работать многоканальная горячая телефонная линия.

Каждый желающий сможет задать вопрос или озвучить свои предложения или пожелания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.