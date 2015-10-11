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«Все очень аккуратно и соотвествует законодательству по выборам» - Юрий Воробьев, наблюдатель (СНГ)

11 октября 2015 07:45
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За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Среди них около 40 тысяч местных и более  девяти сотен международных наблюдателей. Это представители белорусских общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, а также иностранные миссии. Самые представительные из зарубежных – это Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Содружества Независимых Государств.

Юрий Воробьев,  координатор группы наблюдателей на выборах Президента Республики Беларусь от Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ (Россия):
Участки готовы к голосованию. Подготовлены урны, места для голосования. На участках нет никакой агитации. В этом плане все очень даже аккуратно и соответствует законодательству по выборам. Что бросается в глаза – очень большое количество наблюдателей. Это говорит о том, что чистота выборов будет обеспечена. С другой стороны, чувствуется активность в обществе.

Брюс Бакнел, международный наблюдатель (Великобритания):
Для нас, конечно, голосование – это очень важно. И сегодня для меня это возможность посмотреть, что происходит во время выборов здесь, в Беларуси. Я знаю, здесь это, как праздник!

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Юрий Воробьев # Брюс Бакнел

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