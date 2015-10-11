Антон Дадуренок, политический аналитик: Сейчас политический климат более теплый, чем в предыдущую избирательную кампанию

В фойе Дворца Республики политический аналитик Антон Дадуренок.

Евгений Горин, СТВ:

Антон, понятно, что эта избирательная кампания запомнится беспрецедентно высоким досрочным голосованием. На ваш взгляд, есть ли еще какие-то отличительные черты, которые в ближайшее время будут всем нам известны?



Антон Дадуренок, политический аналитик:

В первую очередь, это значительно более теплый климат, более теплый, чем в предыдущую избирательную кампанию.



Евгений Горин, СТВ:

Вы имеете в виду политический климат?



Антон Дадуренок, политический аналитик:

Политический климат, да. Конечно, его не сравнить с тем арктическим фронтом, который мы на себе ощущаем. И он значительно более теплый, и, возможно, причиной этому является заявление и демонстрация намерений белорусского руководства. Возможно, нейтральная позиция Беларуси по урегулированию украинского кризиса. Возможно, сама меняющаяся позиция европейской стороны, которая уже осознает, что нельзя также относиться к нашему государству, как и в предыдущие годы. Скорее всего, все эти факторы играют свою роль вместе, совокупно, но мы можем уверенно заявлять о том, что сейчас значительно более благоприятные условия для избирательной кампании, чем было раньше. И все зависит от того, как наши отношения с тем же Западом будут выстраиваться далее.