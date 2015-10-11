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Антон Дадуренок, политический аналитик: Сейчас политический климат более теплый, чем в предыдущую избирательную кампанию

11 октября 2015 07:34
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В фойе Дворца Республики политический аналитик Антон Дадуренок.

Евгений Горин, СТВ:
Антон, понятно, что эта избирательная кампания запомнится беспрецедентно высоким досрочным голосованием. На ваш взгляд, есть ли еще какие-то отличительные черты, которые в ближайшее время будут всем нам известны? 

Антон Дадуренок, политический аналитик: 
В первую очередь, это значительно более теплый климат, более теплый, чем в предыдущую избирательную кампанию. 

Евгений Горин, СТВ:
Вы имеете в виду политический климат? 

Антон Дадуренок, политический аналитик: 
Политический климат, да. Конечно, его не сравнить с тем арктическим фронтом, который мы на себе ощущаем. И он значительно более теплый, и, возможно, причиной этому является заявление и демонстрация намерений белорусского руководства. Возможно, нейтральная позиция Беларуси по урегулированию украинского кризиса. Возможно, сама меняющаяся позиция европейской стороны, которая уже осознает, что нельзя также относиться к нашему государству, как и в предыдущие годы. Скорее всего, все эти факторы играют свою роль вместе, совокупно, но мы можем уверенно заявлять о том, что сейчас значительно более благоприятные условия для избирательной кампании, чем было раньше. И все зависит от того, как наши отношения с тем же Западом будут выстраиваться далее.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Антон Дадуренок

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