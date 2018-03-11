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Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ

11 марта 2018 20:54
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Новости Беларуси. Гимнастика и спорт для собравшихся накануне 8 Марта во Дворце Независимости – тоже необходимый элемент, чтобы сохранить работоспособность и здоровье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе Президент вручил им государственные награды. Медики, педагоги, экономисты, спортсмены, военные – люди самых разных профессий, но одинаково преданные своему делу, а потому добившиеся высоких результатов.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-1

Среди награжденных была и вернувшаяся из Кореи олимпийская чемпионка Анна Гуськова. Свои награды получили и медсестра борисовской больницы, домохозяйка из Заславля, директор клецкого предприятия. Да и многие другие – всего около четырех десятков человек.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-4

Евгений Пустовой о героях нашего времени.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-7

Стихи, цветы, внимание – все это белорускам. Дома, на работе, на высшем уровне. Это традиция нашего общества. На торжественный прием к Президенту сельскую труженицу собирали всей семьей. Здесь тебе и личный парикмахер, и личный стилист. Большая чета – крепкий тыл.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-10

А вот у Оксаны Кравчинской времени на сборы во Дворец Независимости практически не было: под пристальным взором находятся сразу несколько младенцев, спешивших раньше положенного срока увидеть мир.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-13

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-15

Теперь им приходится бороться за эту самую жизнь. И вот уже 20 лет врач-реаниматолог протягивает руку помощи таким пациентам.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-18

И у многодетной мамы из Брестского района, и у детского реаниматолога из столицы обычно на себя времени нет. Вот и с журналистами врач общается после ночной смены.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-21

Оксана Кравчинская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы:
Прическа у меня такая после дежурства красивая.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-24

Навести легкий макияж – и в дорогу. В канун праздника на женскую вахту заступили мужчины. Они всегда, если что, тыл прикроют.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-27

Оксана Кравчинская:
Белорусская женщина, как и любая женщина, должна быть счастлива. И должна себя реализовать не только в семье, но и на работе. Ну и, конечно, чувствовать поддержку мужчины – потому что мир без этого рухнет.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-30

В Беларуси мир не рухнет – в надежных руках и на надежных плечах с погонами. И чтобы наши женщины не были обделены вниманием даже в кулуарах торжественной встречи, решено: прекрасную и сильную половины награждать вместе.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-33

Как бы подчеркивая традиционную позицию Беларуси в гендерной политике.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-36

Александр Лукашенко: «Сегодняшнее торжество посвящено мужеству и красоте»

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-39

День защитника отечества и праздник хранительниц очага в календаре государственных праздников недалеко друг от друга. А теперь это соседство сблизили новой тенденцией протокола официальных мероприятий.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-42

У каждого – своя высота. У многих она связана с карьерным пьедесталом, и лишь у единиц – в буквальном значении. Когда важен не только прыжок, но и приземление. В зале государственных наград те, из-за кого на весь мир звучали аккорды государственного гимна

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-45

Дворец Независимости как-то особенно блистал от красоты наших белорусок и их слов.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-48

Яркие метафоры, улыбки, интерьеры. Цель – создать достойным людям отличный праздник. Для этого и экскурсия. Здесь проходят события международного масштаба, здесь символы достижений нации.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-51

От небольшого домика на родине Президента до комнаты переговоров большой политики «Нормандской четверки».

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-54

Особо женщин заинтересовали куклы с одеяниями Радзивиллов и Сапегов. Да, есть чем гордиться, но главное – ведь есть равные возможности развиваться всем.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-57

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-59

Например, как в средневековье у нас есть свой Дворец – но он, можно сказать, самый народный. Обычно здесь фотографируются мировые лидеры, сейчас – наши женщины.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-62

Впрочем, современные белоруски хорошо смотрятся и на политической, и на модельной сцене. Самые галантные мужчины всегда умеют подобрать яркий комплимент.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-65

Многим многодетным мамам впору сразу с семейной авансцены выходить на подиум.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-68

Генерал, директор, спортсмен, врач, учитель – всех их родила мама. Вот и на этот раз половине из награжденных – ордена Матери. А за официальной политикой поддержки материнства и уважения к людям в погонах стоят реальные люди.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-71

Глава Администрации Наталья Кочанова (сама многодетная мама) и госсекретарь Совбеза Станислав Зась впервые стали распорядителями торжественного приема от имени главы государства.

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-74

Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ-76

Кстати, в экспозиции Дворца Независимости портреты и фото – инсталляции известных белорусок. Их творец Андрей Смоляк собирается продолжить эту серию. Ведь практически каждая наша женщина достойна портрета белорусской Мадонны.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Госнаграды # Оксана Кравчинская

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