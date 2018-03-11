Вручение госнаград во Дворце Независимости: как это было. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Гимнастика и спорт для собравшихся накануне 8 Марта во Дворце Независимости – тоже необходимый элемент, чтобы сохранить работоспособность и здоровье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Президент вручил им государственные награды. Медики, педагоги, экономисты, спортсмены, военные – люди самых разных профессий, но одинаково преданные своему делу, а потому добившиеся высоких результатов.

Среди награжденных была и вернувшаяся из Кореи олимпийская чемпионка Анна Гуськова. Свои награды получили и медсестра борисовской больницы, домохозяйка из Заславля, директор клецкого предприятия. Да и многие другие – всего около четырех десятков человек.

Евгений Пустовой о героях нашего времени.

Стихи, цветы, внимание – все это белорускам. Дома, на работе, на высшем уровне. Это традиция нашего общества. На торжественный прием к Президенту сельскую труженицу собирали всей семьей. Здесь тебе и личный парикмахер, и личный стилист. Большая чета – крепкий тыл.

А вот у Оксаны Кравчинской времени на сборы во Дворец Независимости практически не было: под пристальным взором находятся сразу несколько младенцев, спешивших раньше положенного срока увидеть мир.

Теперь им приходится бороться за эту самую жизнь. И вот уже 20 лет врач-реаниматолог протягивает руку помощи таким пациентам.

И у многодетной мамы из Брестского района, и у детского реаниматолога из столицы обычно на себя времени нет. Вот и с журналистами врач общается после ночной смены.

Оксана Кравчинская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы:

Прическа у меня такая после дежурства красивая.

Навести легкий макияж – и в дорогу. В канун праздника на женскую вахту заступили мужчины. Они всегда, если что, тыл прикроют.

Оксана Кравчинская:

Белорусская женщина, как и любая женщина, должна быть счастлива. И должна себя реализовать не только в семье, но и на работе. Ну и, конечно, чувствовать поддержку мужчины – потому что мир без этого рухнет.

В Беларуси мир не рухнет – в надежных руках и на надежных плечах с погонами. И чтобы наши женщины не были обделены вниманием даже в кулуарах торжественной встречи, решено: прекрасную и сильную половины награждать вместе.

Как бы подчеркивая традиционную позицию Беларуси в гендерной политике.

День защитника отечества и праздник хранительниц очага в календаре государственных праздников недалеко друг от друга. А теперь это соседство сблизили новой тенденцией протокола официальных мероприятий.

У каждого – своя высота. У многих она связана с карьерным пьедесталом, и лишь у единиц – в буквальном значении. Когда важен не только прыжок, но и приземление. В зале государственных наград те, из-за кого на весь мир звучали аккорды государственного гимна

Дворец Независимости как-то особенно блистал от красоты наших белорусок и их слов.

Яркие метафоры, улыбки, интерьеры. Цель – создать достойным людям отличный праздник. Для этого и экскурсия. Здесь проходят события международного масштаба, здесь символы достижений нации.

От небольшого домика на родине Президента до комнаты переговоров большой политики «Нормандской четверки».

Особо женщин заинтересовали куклы с одеяниями Радзивиллов и Сапегов. Да, есть чем гордиться, но главное – ведь есть равные возможности развиваться всем.

Например, как в средневековье у нас есть свой Дворец – но он, можно сказать, самый народный. Обычно здесь фотографируются мировые лидеры, сейчас – наши женщины.

Впрочем, современные белоруски хорошо смотрятся и на политической, и на модельной сцене. Самые галантные мужчины всегда умеют подобрать яркий комплимент.

Многим многодетным мамам впору сразу с семейной авансцены выходить на подиум.

Генерал, директор, спортсмен, врач, учитель – всех их родила мама. Вот и на этот раз половине из награжденных – ордена Матери. А за официальной политикой поддержки материнства и уважения к людям в погонах стоят реальные люди.

Глава Администрации Наталья Кочанова (сама многодетная мама) и госсекретарь Совбеза Станислав Зась впервые стали распорядителями торжественного приема от имени главы государства.