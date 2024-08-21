Временного поверенного в делах Армении в Беларуси вызвали в МИД в связи с актом вандализма

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси: Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасность дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято. Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении.

Протестующие в Ереване в количестве целых пяти человек требовали разорвать дипотношения с Беларусью, а посла Беларуси объявить персоной нон грата и дать ему 3 дня, чтобы покинуть территорию страны. Формальным поводом для провокации стало интервью белорусского лидера телеканалу «Россия», где было справедливо отмечено, что Армении не следует верить обещаниям руководства Франции, а следует ориентироваться на рынок ЕАЭС и развивать собственную экономику.

В прозападных кругах Армении это вызвало истерику. Заявление против Беларуси подписали сразу три партии – «Во имя республики», «Республика» и Европейская партия. Несмотря на громкие названия, это карликовые структуры, которые на троих не имеют ни одного места в национальном парламенте. Лидер протестующих Бабаджанян имеет судимость за уклонение от службы в армии, а на последних выборах 2021 года в парламент получил ошеломляющий результат в 1,5 %. Создается впечатление, что провокацию не просто выполняют чужими руками, а хотят бросить тень на белорусско-армянские отношения. Внутри армянского общества американцы медийно подсвечивают любой чих прозападных сил, которые не отражают мнение избирателей, но при этом агрессивно выступают против ОДКБ, ЕАЭС, а также за разрыв отношений с Ираном в обмен на «европейский выбор». Кроме того, в Армении сейчас разрабатывается новый проект Конституции, на который западные игроки также пытаются влиять. Беларусь же всегда уважала суверенный выбор армянского народа и не пыталась навязывать Армении какую-либо внутреннюю повестку. Поэтому важно разделять исполнителей провокации и армянский народ – первые не имеют никакого отношения ко вторым.