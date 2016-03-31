Александр Суриков: Курс на промышленную кооперацию, взятый Беларусью и Россией около 10 лет назад, дает позитивные результаты

Новости Беларуси. Беларусь и Россия – развитие интеграции. Как отметил 31 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, курс на промышленную кооперацию, взятый странами около 10 лет назад, дает позитивные результаты. Сейчас этим процессом охвачено около 8 тысяч предприятий в обеих странах. В том числе в России есть почти 40 белорусских сборочных производств. Некоторые из них достаточно крупные, например, «Брянсксельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Значительно возрос процент взаимодействия российских и белорусских регионов. 80 областей России, субъектов Федерации, имеют договоры, соответственно, с Правительством Беларуси или с руководством соответствующих областей, городов Республики Беларусь по экономическому взаимодействую, не говоря о культурном и других вещах. Очень здорово в нашем наведении экономических мостов помогает и Союзное государство. Ведь там реализуются 42 экономические программы.