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Александр Суриков: Курс на промышленную кооперацию, взятый Беларусью и Россией около 10 лет назад, дает позитивные результаты

31 марта 2016 13:27
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия – развитие интеграции. Как отметил 31 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, курс на промышленную кооперацию, взятый странами около 10 лет назад, дает позитивные результаты. Сейчас этим процессом охвачено около 8 тысяч предприятий в обеих странах. В том числе в России есть почти 40 белорусских сборочных производств. Некоторые из них достаточно крупные, например, «Брянсксельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Значительно возрос процент взаимодействия российских и белорусских регионов. 80 областей России, субъектов Федерации, имеют договоры, соответственно, с Правительством Беларуси или с руководством соответствующих областей, городов Республики Беларусь по экономическому взаимодействую, не говоря о культурном и других вещах. Очень здорово в нашем наведении экономических мостов помогает и Союзное государство. Ведь там реализуются 42 экономические программы.

# Александр Суриков # Союзное государство

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