Спецпроект ООН: инновационный подход к развитию малых городов и поселков внедрят в 30 районах Беларуси

Новости Беларуси. Инновационный подход к развитию малых городов и поселков внедрят в 30 районах Беларуси. Это станет возможным благодаря специальному проекту ООН. Задействованы будут все шесть областей нашей страны. В районах создадут местные инициативные группы, куда войдут представители власти, бизнеса и простые жители. Им и предстоит определить уникальные особенности и проблемы своего населенного пункта.

По итогам проекта каждый район сможет получить до 70 тысяч евро. Средства пойдут на решение локальных проблем и реализацию проектов в экономической и социальной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Мы будем использовать подход, который рассчитан на поддержку местного населения, чтобы на местах люди сами определяли проблемы, которые у них есть, и вырабатывали решение, которое подходит именно для них. К примеру, человек, который знает все проблемы, связанные с транспортной сферой, не обязательно министр транспорта. Скорее, это человек, который добирается на работу на автобусе.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Важно, что этот проект дает возможность и местным властям, и представителям бизнеса, и обычным людям объединить усилия и сделать жизнь своего района лучше.