Воскресенский: змагар – равно политический неудачник. Вы 30 лет проигрывали из-за своей тупости

Юрий Воскресенский, политолог:

9 августа они поставили не на тех, поэтому проиграли. А их всплакивания и их отмечание дня годнасці... Ребят, вы политические неудачники. Какая годнасць? Змагар – это равно политический неудачник. Это примерно как если брать гонор и гонорею. Ну, корень-то один, но сути и смыслы разные. Вы 30 лет проигрывали в одну калитку из-за своей тупости, из-за своей алчности, из-за своего эгоизма. И вот эта амеба, которую мы сейчас видели, Дудинский, это тоже обычный, типичный приспособленец, негодяй. І ён не выходзіў на Плошчу-2006, не выходзіў на Плошчу-2011, ён выходзіў на провластные концерты. І атрымліваў за гэта добры ганарар. Вот понимаете. Я все-таки уважаю тех мастодонтов, их буквально один, два, три человека, которые действительно посвятили свою жизнь… Да, видимо, что-то произошло у них в голове, но они идейно, целенаправленно боролись с режимом. А смотришь на всю эту публику... Кто у них сейчас лидер? Человек, который 25 лет обманывал Президента, белорусский народ. Змагары, вдумайтесь, 25 лет человек, который называет себя Латушко, 25 лет получал зарплату от государства. Более того, его тупости хватило настолько, что он сказал на весь эфир, что еще атрымліваў у канверце, шэрыя грошы. Так тебя надо садить за то, что ты не задекларировал и не заплатил подоходный. В Польше бы ты заплатил этот подоходный, а в Беларуси не платил. И вот у вас это лидер, и вот эти Дудинские, кто там еще, Перлины.