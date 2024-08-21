Воскресенский о помилованных: беглые питаются судьбами этих людей, они паразитируют на страданиях их родственников

Юрий Воскресенский, политолог:

Они питаются судьбами этих людей, они паразитируют на страданиях их родственников. Меня этот вэрхал, который наблюдается в последние три дня, впечатлил, скажу честно. Потому что вся эта беглая мразота повылазила, начали лгать сами себе. То они говорят: мы не озвучиваем фамилии для безопасности. Потом они озвучивают фамилии. Потом они говорят: мы надавили. На кого вы надавили? Вы можете давить через послов, через Папу Римского, через Спортлото, никакого давления здесь нет. Люди попросили – Президент пошел им навстречу. В основном это люди, которые имеют определенные проблемы со здоровьем, которые находятся в предпенсионном возрасте, женщины. А всего несколько сотен человек подало, почти 900. И они возбудились от этой цифры. Но если вы логику включите, если вы умеете считать, следите за политической деятельностью, 300 человек было опубличено к началу 2022 года. 300 человек, они у нас на сайте висели, которые подали прошения, еще 150 было не обработано. Так если за год мы собрали 450 прошений, как вы думаете, за еще почти два с половиной нельзя было 450 собрать? Да их там бы больше было, если бы это было так, как вы пишете. Они же пишут, что вязней заставляют писать прошения. Слушайте, если бы заставляли писать прошения, написали бы все. Вообще все. Ну, может быть, до 10 человек не написали, мы знаем эти фамилии. Все бы написали, никто никого не заставляет. Администрация буквально засыпана, руководители колонии бегают, не принимают обращения, потому что ежедневно приходят эти письма: выпустите, мы все осознали.