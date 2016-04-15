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Делегация Ивановской области России с визитом в Минске

15 апреля 2016 11:06
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Новости Беларуси. Перспективы сотрудничества сегодня, 15 апреля, наметят Беларусь и Ивановская область. Начался официальный визит делегации из этого региона во главе с губернатором. Сегодня утром российские гости возложили венки и цветы к обелиску на площади Победы.

Беларусь и Ивановская область — давние  партнеры. Во время нынешнего визита речь пойдет о новых контрактах. Состоятся переговоры в правительстве. Гости также посетят Минский автомобильный завод и концерн «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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