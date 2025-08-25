Минское «Динамо» обыграло «Славию» в матче 19-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло «Славию» в центральной встрече 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот успех позволил действующему обладателю золота приблизиться ко второму месту в таблице.

Счет на 20-й минуте открыл Евгений Малашевич. Ближе к концу первого тайма преимущество хозяев увеличил Никита Демченко. На 51-й минуте Алексей Иванов попытался вернуть мозырян в противостояние. Но на 56-й Максим Мякиш вновь свел интригу к минимуму. 3:1 – «Динамо» сильнее. На вершине реестра остается «МЛ Витебск». Позиции «Славии» уже не выглядят такими прочными.