Соболенко и Азаренко успешно провели матчи на чемпионате США по теннису

Арина Соболенко и Виктория Азаренко успешно провели первые матчи на Открытом чемпионате США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер мирового рейтинга убедительно прошла Ребеку Масарову.

В дебютном сете швейцарка пыталась оказывать сопротивление – 7:5. Во второй партии превосходство белоруски было подавляющим – 6:1. Во втором круге Соболенко померится силами с россиянкой Полиной Кудерметовой. Виктория Азаренко отправила отдыхать американку Ину Инуэ. Соперницы провели на корте 2 часа и 1 минуту. Счет 7:6, 6:4. Наша теннисистка исполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-поинтов. Следующая соперница пока не определена.