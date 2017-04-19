«Вопросы поднимались принципиальные». Военный комитет ОДКБ в десятый раз собрался в Минске

Новости Беларуси. Совместная подготовка кадров для организации противовоздушной обороны. Военный комитет ОДКБ в десятый раз собрался в Минске. Среди актуальных вопросов обеспечения безопасности – применение коллективных авиационных сил. При этом решено, что обучение личного состава будет проходить в высших военных учебных заведениях Беларуси и России. Также будут сформированы вспомогательные органы, которые занимаются связью и материально-техническим обеспечением.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Рассмотрены пять ключевых вопросов, основными из них являлись оценка вызовов и угроз военной безопасности. И ряд вопросов, касаемых внутреннего характера для упрощения процедур перелетов, создания определенных органов для быстрейшего решения вопросов в рамках данной организации.

Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ:

Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника объединенного штаба радует то, что они нашли поддержку, понимание.

Все эти преобразования направлены на укрепление военной составляющей Организации договора о коллективной безопасности. Этому заседанию в Минске предшествовала неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, где также осуждались способы совместного противодействия потенциальным угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.