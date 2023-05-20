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Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности

20 мая 2023 14:41
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Новости Беларуси. В мире становится все больше стран, которые намерены локализовать амбиции коллективного Запада. Это позволит не довести Европе и США дело до третьей мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую позицию сегодня обозначают военные аналитики. 

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Международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. В условиях роста мировой напряженности роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает. 

Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности-1

Фото: Instagram Николая Воловича (@by_nv_volovich.official)

Николай Волович, политический аналитик: 
Беларусь остается островком стабильности в нашем регионе и донором мира. Поэтому, уверен, что ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности должна стать ядром вот этого мирного плана, который Александр Григорьевич озвучивает. И эта организация сегодня должна играть все большую и большую роль в обеспечении глобальной безопасности на планете. 

Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности-4

Голос многих стран усиливается, и география тех государств, которые поддерживают Беларусь в разрешении конфликта в Украине путем переговоров, расширяется. И Минск по-прежнему готов стать площадкой и для их проведения. 

# ОДКБ # Николай Волович # Фотофакт

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