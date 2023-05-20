Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности

Новости Беларуси. В мире становится все больше стран, которые намерены локализовать амбиции коллективного Запада. Это позволит не довести Европе и США дело до третьей мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую позицию сегодня обозначают военные аналитики.

Политолог из России: если мы не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга. Подробнее.

Международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. В условиях роста мировой напряженности роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает.