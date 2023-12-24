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Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. О чём говорили президенты?

24 декабря 2023 10:30
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В центре внимания глав государств – вопросы развития двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых для обеих стран результатов по многим направлениям сотрудничества.

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. О чём говорили президенты?-1

В ходе разговора президенты Беларуси и Азербайджана обсудили как двустороннее взаимодействие, так и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок. Обстановка в регионе также стала предметом беседы. Кроме того, белорусский лидер тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения.

# Беларусь-Азербайджан

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