Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес главы нашего государства. Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры желают процветания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Королева Великобритании Елизавета Вторая, Император Японии, короли Иордании и Швеции, лидеры стран-участниц СНГ, Германия, Болгария, Венгрия, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Монголия, ЮАР, Куба, Австралия и Канада.

К перечню добавилось поздравление Госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Рекс Тиллерсон отметил, что посредством дипломатического и межличностного взаимодействия США и Беларусь продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран. Надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество высказали и лидеры, государств, которые по праву считаются нашими стратегическими партнерами.