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Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости

04 июля 2017 18:36
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес главы нашего государства. Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры желают процветания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Королева Великобритании Елизавета Вторая, Император Японии, короли Иордании и Швеции, лидеры стран-участниц СНГ, Германия, Болгария, Венгрия, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Монголия, ЮАР, Куба, Австралия и Канада.

К перечню добавилось поздравление Госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Рекс Тиллерсон отметил, что посредством дипломатического и межличностного взаимодействия США и Беларусь продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран. Надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество высказали и лидеры, государств, которые по праву считаются нашими стратегическими партнерами.

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости-1

Так, Президент России обращаясь к Александру Лукашенко отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений.

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости-4

Не менее теплые, дружеские слова в адрес Президента нашей страны пришли и от председателя КНР.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Я придаю важное значение развитию китайско-белорусских отношений и хочу подтвердить свою готовность вместе с тобой ориентировать обе стороны на усиление сотрудничества в различных областях.

# Владимир Путин # Фотофакт # Си Цзиньпин # День Независимости

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