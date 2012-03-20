Во Франции официально стартовала президентская предвыборная кампания

Конституционный совет Франции зарегистрировал 10 кандидатов, которые будут бороться за голоса избирателей во время предстоящих президентских выборов.

Согласно последним опросам общественного мнения, наиболее высокие шансы на победу в первом туре у действующего главы государства Николя Саркози и кандидата от Французской социалистической партии Франсуа Олланда. За каждого из них готовы отдать свои голоса по 27,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен с 17% голосов.

Первый и второй туры выборов назначены на 22 апреля и 6 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.