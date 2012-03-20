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Во Франции официально стартовала президентская предвыборная кампания

20 марта 2012 06:41
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Конституционный совет Франции зарегистрировал 10 кандидатов, которые будут бороться за голоса избирателей во время предстоящих президентских выборов.

Согласно последним опросам общественного мнения, наиболее высокие шансы на победу в первом туре у действующего главы государства Николя Саркози и кандидата от Французской социалистической партии Франсуа Олланда. За каждого из них готовы отдать свои голоса по 27,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен с 17% голосов.

Первый и второй туры выборов назначены на 22 апреля и 6 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции # Николя Саркози # Франсуа Олланд # Марин Ле Пен

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